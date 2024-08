Formalizada a cesión de bens de Mouriscade por valor de 1,3 millóns ao Concello de Lalín

Determinados bens vinculados á Finca de Mouriscade son xa de titularidade do Concello de Lalín e pasan a incrementar o patrimonio municipal a fin de poder desenvolver a medio prazo o proxecto Espazo Mouriscade. Propiedades entre as que se atopan edificacións en desuso, como o antigo laboratorio, a casona e construcións auxiliares, ademais da zona do albergue, do club hípico e de Aspadeza, que no seu conxunto ocupan unha superficie superior a 116.000 metros cadrados e que están valoradas, a efectos fiscais, en máis de 1,3 millóns de euros.

O alcalde de Lalín, José Crespo, e o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, formalizaron na notaría a escritura de segregación e cesión oficial por parte do organismo provincial ao Concello, poñendo fin a un proceso complexo.

O rexedor lalinense agradece “a sensibilidade da Deputación” e subliña que “é un logro importante de goberno e unha boa nova para o rural, ao tempo que demostra a capacidade de xestión deste executivo”.