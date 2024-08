Limpeza creativa en Muxía para sensibilizar sobre a contaminación mariña

A asociación Mar de Fábula e Retoque Retro organizan o domingo, día 4, unha xornada de actividades ambientais no cámping Lagomar, de Muxía, para visibilizar e sensibilizar sobre o problema da contaminación mariña.

Cartel promocional da xornada ambiental / Mar de Fábula

Comezarán ás 10.30 horas cunha limpieza do coído de Merexo, situado preto do cámping, e "tremendamente contaminado", segundo sinala Virgina Barros, presidenta de Mar de Fábula. Pola tarde, a partir das 17.00 horas, organizarán obradoiros artísticos de Lixo Creativo, coas artistas RetoqueRetro, Mónica Montero e Alfonso Caparrós, para rematar a xornada cun concerto da Ukestra do Medio.

A efectos de cobertura de seguros é necesario anotarse antes das 12.00 horas do sábado, chamando ao teléfono 660 242118 ou enviando un correo electrónico a info@mardefabula.gal. "Nós levaremos todo o material necesario para acometer a limpeza e as forzas para loitar pola defensa dos nosos mares. Non é o noso lixo, pero sí é o noso planeta", afirma Virgina Barros.