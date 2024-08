Santiago Freire substitúe a Teresa Villaverde á fronte da Asociación de concellos do Camiño da ría de Muros-Noia

A Asociación de concellos do Camiño da ría de Muros-Noia celebrou unha asemblea xeral extraordinaria na casa consistorial noiesa para elixir unha nova xunta directiva. Un procedemento ao que se presentou unha candidatura única e de consenso por parte dos nove concellos integrados na asociación e dos distintos partidos políticos representados (PP, PSOE, BNG e Compromiso por Outes).

A candidatura estaba encabezada polo alcalde de Noia, Santiago Freire Abeijón, quen será o presidente da asociación, sucedendo así a Teresa Villaverde Pais, alcaldesa de Lousame, quen presentara a súa renuncia na asemblea xeral celebrada o pasado 15 de xullo ao rematar o mandato da súa xunta directiva o próximo 3 de agosto.

Freire Abeijón estará acompañado na directiva por Guarina Rey Vázquez, concelleira de Turismo de Brión, como vicepresidenta; María Lago Lestón, alcaldesa de Muros, como secretaria; Manuel González López, alcalde de Outes, como tesoureiro; e Esteban Ares García, primeiro tenente de alcalde de Lousame, como vogal.

A asemblea contou coa participación dos alcaldes: Blas García (Ames), María Lago (Muros), Santiago Freire (Noia) e Luís Oujo (Porto do Son), así como co tenente de alcaldesa de Lousame, Esteban Ares, e coas concelleiras de Turismo Guarina Rey (Brión), Soledad Agra (Outes) e Mercedes Basanta (Rois).

Todos eles coincidiron en recoñecer o traballo realizado pola presidenta saínte, baixo cuxo mandato se puxo en marcha a asociación, se definiu a historicidade do Camiño, se conseguiu o seu recoñecemento pola Igrexa e se iniciaron os traballos de restauración e sinalización do mesmo, entre outras iniciativas.

Así mesmo, agardan que a entrada desta nova xunta directiva supoña un novo impulso ao Camiño de Santiago da ría de Muros-Noia que permita conseguir a tan agardada oficialización como ruta xacobea por parte da Xunta de Galicia.

Tras a toma de posesión dos seus cargos da nova xunta directiva, a asemblea repasou as próximas accións a desenvolver: continuar coa restauración ambiental e paisaxística de distintos tramos do Camiño de Santiago da ría de Muros-Noia nos cinco concellos da Ría da Estrela; seguir cos traballos de sinalización e balizamento do Camiño nos nove municipios, tarefa que se agarda rematar este mesmo ano; e manter as accións promocionais que se están a desenvolver ata o de agora.