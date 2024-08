Teo fixa como festivos locais os días 29 de maio, A Ascensión, e 11 de novembro, San Martiño

O Concello de Teo, a proposta da Alcaldía, acordou en pleno fixar como festivos locais de 2025 os días da Ascensión (29 de maio) e do San Martiño (11 de novembro), dado que se veñen fixando dende hai moitos anos como festas locais neste municipio. Unha vez aprobada a proposta, darase traslado do acordo á Xefatura Territorial da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.

Cómpre sinalar que o día 11 de novembro, festividade do San Martiño, ten unha gran importancia para o municipio teense. De feito, trátase do evento sociocultural e económico máis importante do concello, pois celébrase unha das feiras cabalares máis antigas de Galicia, concretamente, con máis de 500 anos de historia. É un punto de encontro de veciños e veciñas de Teo, así como de xente de fóra, que atopa no San Martiño unha festa tradicional e cultural ineludible onde, ademais da famosa trata de gando, tamén hai espazo para os produtos locais e de calidade.

Doutra banda, dada a proximidade coa capital galega, fixouse tamén o día da Ascensión como festa local teense, posto que milleiros de veciños de Teo acoden a celebrar esta festividade en familia.

O pleno aprobou igualmente a bonificación do 50% do Imposto sobre Construcións, Instalacións, Obras e Servizos (ICIO) á Asociación de Pais de Persoas con Diversidade Funcional de Teo (Aspamite) polas obras para eliminación de barreiras arquitectónicas e o acondicionamento do recinto exterior.