Vecinos de Val do Dubra rechazan con una tractorada el proyecto del vertedero de Niveiro

Una vez más, vecinos de Val do Dubra salieron a la calle para protestar contra la instalación de un vertedero en Niveiro, en esta ocasión acompañados de los tractores de ganaderos y agricultores de la zona.

En Val do Dubra hay en activo 133 explotaciones ganaderas, con un censo de 5.387 cabezas de ganado bovino, un dato que, según el Concello, “refleja la importancia histórica de este sector en el ayuntamiento”.

Vista parcial de la tractorada / Cedida

La Asociación Medioambiental de Niveiro señala que no puede permitir “que este sinsentido de proyecto acabe con la vida y el futuro de nuestros hijos”. “La apertura de un vertedero de residuos a cielo abierto a menos de un kilómetro de viviendas y explotaciones ganaderas no puede tener un informe mediambiental favorable. Instamos a la Xunta de Galicia a manifestarse y a dar transparencia a la situación de este proyecto que tanto preocupa los vecinos de Val do Dubra y concellos colindantes”, señala el Concello , que expresó su apoyo a la plataforma y dice seguir “buscando soluciones para que el proyecto no siga adelante".