A Xunta apoia a humanización de tres prazas e unha rúa en Coristanco

A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez, asinou co alcalde de Coristanco, Juan Carlos García, o convenio das obras de humanización de varias prazas ao abeiro do Plan Hurbe, cun investimento de 335.635 €.

A actuación permitirá humanizar as prazas de San Antonio e do Cruceiro, no lugar de Agualada, e a rúa e praza de San Roque, na parroquia de Santa María de Traba, nas que se levarán a cabo intervencións para unificar os espazos e mellorar a accesibilidade, ademais de substituír todos os elementos danados.