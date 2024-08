A mestura de tradición e vangarda revaloriza a olería de Buño

A XXXIX Mostra da Olería de Buño abriu este xoves as súas portas no Parque Luciano García para amosar, ata o domingo día 4, unha selección das mellores pezas e creacións dos oleiros locais, que foron quen de revalorizar o centenario oficio mesturando tradición e vangarda.

Oleiros, veciños e representantes municipais no acto inaugural da Mostra da Olería / Cedida

Esta nova edición, organizada pola Asociación Olería de Buño, é unha volta ás orixes na que se priman o labor e a obra dos oleiros. Así quedou patente no acto inaugural, que estivo presidido por Jesús Mourón Varela, o oleiro máis lonxevo, con 99 anos (cumprirá 100 en xaneiro), ao que o presidente do mencionado colectivo, Antonio Pereira, agasallou cunha fotografía enmarcada do veterano oleiro traballando no seu torno cando era novo.

Exposición da Mostra da Olería de Buño 2024 / Cedida

Jesús Mourón foi un dos que viviu a época dourada da olería de Buño, cando a pequena parroquia contaba con 114 oleiros en activo. Hoxe son moitos menos pero, segundo Antonio Pereira, o sector vive outro bo momento “xa que actualmente a olería e a artesanía en xeral están moi ben valoradas”. Unha das claves do éxito de Buño é a capacidade de adaptación do sector aos novos tempos, mantendo vivas as técnicas ancestrais e desenvolvendo unha cerámica de deseños vangardistas e acorde ás demandas actuais.

Exposición de pezas na Mostra da Olería de Buño 2024 / Cedida

Quenes visiten a Mostra da Olería atoparán todo tipo de pezas, dende as máis tradicionais ata as novas creacións dos oleiros locais. Este ano participa por vez primeira Pablo Rodríguez, un dos mozos que se incorporaron á olería de Buño nos últimos anos para dar continuidade a un oficio centenario.

Ademais da exposición e venda, ata o domingo haberá obradoiros de barro para nenos, demostracións ao torno a cargo dos oleiros locais, actuacións musicais e o I Concurso de tortillas en viradeira de barro, promovido pola Asociación de Veciños O Quinteiro. Tamén se servirán filloas nun posto do Coro de Buño.

Romeiros entonando o Berro Seco en San Fins do Castro / C. Cabana

Berro Seco e Santo da Pólvora en San Fins Pola súa banda, en Cabana de Bergantiños centos de romeiros déronse cita na carballeira de San Fins do Castro para gozar da tradicional romaría e entonar, un ano máis, o Berro Seco. Unha tradición instaurada nos anos 30 polo párroco Saturnino Cuíñas, e que hoxe en día é un dos actos centrais. Como nas súas orixes, o actual párroco, Liller Alexander Carrillo, desde o palco no que se oficiou a misa solemne, dirixiu aos romeiros para entonar tres veces e a coro o berro “Ooou...”, semellante ao dos canteiros cando erguen unha pedra. Previamente, a Banda de Música Eduardo Pondal interpretou o Himno a San Fins, ao que tamén puxo letra o sacerdote Saturnino Cuíñas, mentres que a música foi obra do director da banda, Xosé María de Neaño. Unha singular celebración que se completou, como é tradición, coa queima do Santo da Pólvora, unha falla formada por dous bonecos que reproducen oficios tradicionais. Despois, moitos dos romeiros cumpriron coa tradición de gozar en familia das tradicionais merendas campestres dunha romaría que está declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. A xornada estivo amenizada musicalmente polos gaiteiros O Son do Castro, os grupos folk Os Farrapos e Os Enxebres, a orquestra Miramar, a Banda de Música Eduardo Pondal e a charanga Santa Compaña, mentres que a Coral de Cesullas cantou na misa solemne. As celebracións continúan este venres cos actos na honra de Nosa Señora dos Remedios. A misa será ás 13.00 horas e a música correrá a cargo da banda de gaitas O Son do Castro e as orquestras Escaparate e Atenas.