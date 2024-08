A música, protagonista das Festas da Madalena no Milladoiro

Os dous núcleos principais de Ames, O Milladoiro e Bertamiráns, únense este ano para celebrar as festas. Do 2 ao 6 de agosto é a quenda das Festas da Madalena, nas que a gran protagonista é a música.

O MillaRock, o 2 de agosto, dará o pistoletazo de saída coas actuacións de Dakidarría, Agoraphobia, Biribirlocke y Onda Dagda. A Casa do Rock, escola de Santiago de Compostela, encárgase dos concertos didácticos deste programa e dos obradoiros musicais. O festival, organizado polo Concello de Ames, será no auditorio da zona verde de O Milladoiro. A entrada é de balde e o público poderá utilizar os buses a Bertamiráns e Santiago.

A orquestra Metrópolis chegará co seu tour na noite do 3 de agosto. Será un sábado de moitos bailes e temazos.

Un dos pratos fortes chega o domingo 4 de agosto coa actuación do Combo Dominicano. Fundada en 1992, esta orquestra é todo un fenómeno entre nenos e maiores. Son auténticos especialistas do merengue ao que dan o auténtico sabor e ritmo co seu inimitable swing dominicano.

E a festa non remata aí. O luns 5 de agosto será a quenda da Panorama, que presenta o seu Inteligencia Articial (IA) Tour cun repertorio moi especial.

As festas que honran á Virxe da Madalena —tamén haberá actos relixiosos en O Milladoiro durante estas xornadas, como é habitual cada ano— rematan o martes 6 de agosto cunha verbena protagonizada pola orquestra Gran Parada, que fará bailar a todos os presentes.