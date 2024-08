Ordes abre cun encontro folclórico o programa Unha viaxe pola cultura, que inclúe espectáculos circenses

Un encontro folclórico abrirá este sábado na alameda de Ordes o programa Unha viaxe pola cultura, que inclúe varios espectáculos infantís. A cita coa música tradicional será ás 20.00 horas e participarán as asociacións culturais Camiño Real de Poulo e Pandeireteiras de Ardevento, a asociación folclórica e cultural Sementes da Arte e a asociación cultural de veciños de Leira.

O luns 5 celebrarase na alameda dende as 20.00 o espectáculo de clown e circo Xoxe si!, de Sempre arriba. O martes 6 haberá unha excursión a Casa Grande de Xanceda. O mércores 7 será o turno de The Shesters, que presentará Pócimas Frick ás 20.00 na Praza Cidade de Veracruz, que o xoves 8 acollerá dende a mesma hora o espectáculo Cacho animalada, de Vero Rilo.

O venres 9 será o Día do Neno no campo da feira (16.30 horas), con inchables, Festa da Espuma, xogos populares, etc. Pero na piscina tamén haberá inchables acuáticos.

O luns 12 terá lugar na alameda, tamén ás oito da tarde, o espectáculo Asacocirco Show. E o martes 13 Teatro Ghazafelhos representará As minas do rei Salomón ás 20.00 horas no Parque da Constitución.

Ademais, oito postos participarán na Feira de Oportunidades que terá lugar na praza de abastos do 8 ao 10.