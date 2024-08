Remata a mellora das vivendas do posto da Garda Civil de Muxía

A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, supervisou as obras realizadas no posto da Garda Civil de Muxía, acompañada polo alcalde, Iago Toba, e polo Xefe da Comandancia da Garda Civil da Coruña, o coronel Fernando Pedreira, e edís locais.

Os traballos tiñan por obxecto a reparación da estrutura da cuberta e a consolidación da fachada do bloque de vivendas. Así, o importe da obra ascendeu a 171.757,87 euros, e quedou rematada o pasado mes, tal e como estaba previsto.

María Rivas asegurou que dende o Goberno “seguimos apostando por facer actuacións que sexan útiles, como esta que hoxe visito en Muxía, e que poñen sempre no centro as necesidades das persoas, e tamén das e dos servidores públicos”. Sinalou que a Garda Civil desempeña un papel fundamental nos concellos rurais e costeiros como Muxía, garantindo a seguridade e protección das persoas e do entorno, traballando diariamente na prevención de delitos, na vixilancia da contorna e na asistencia en caso de emerxencia. Subliñou tamén a coordinación constante coa Policía Local de Muxía.