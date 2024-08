Rescatan en Ponteceso unha muller ferida no Camiño dos Faros

Unha muller tivo que ser rescatada e evacuada este mediodía en Ponteceso tras caer e romper un nocello cando percorría un tramo do Camiño dos Faros, á altura do Roncudo. A voz de alerta deuna a súa acompañante ao 112 ás 11.00 horas.

O persoal sanitario mobilizou unha ambulancia ata cerca do lugar, situado nunha zona rochosa de difícil acceso. Os membros do GES de Ponteceso conseguiron chegar ata a ferida, pero a orografía do terreo facía moi complexo o seu transporte. Debido a iso, solicitouse a intervención do Servizo de Gardacostas de Galicia mediante o helicóptero Pesca II. Tamén tivo constancia Salvamento Marítimo.

No operativo tamén participaron efectivos do Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento de Carballo, a Policía Local, o 061 de Vimianzo, Protección Civil, e o coordinador do GES de Ponteceso.