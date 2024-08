La talentosa jugadora sonense Lúa Arufe cumple un sueño: ficha por el filial del Barcelona

El filial femenino del Barcelona contará a partir de la próxima temporada en sus filas con una de las grandes promesas del fútbol gallego: Lúa Arufe. El conjunto culé hizo oficial este miércoles 31 de julio el acuerdo con la futbolista sonense para las próximas tres campañas.

‼️ 𝗡𝗢𝗩𝗘𝗦 𝗜𝗡𝗖𝗢𝗥𝗣𝗢𝗥𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗦



👉 Rosalía Domínguez, Lúa Arufe, Weronika Araśniewicz i Iara Lobo fitxen pel Barça. Arriben procedents del Sevilla, Victoria FC, Warsaw Diamonds i Sporting Lisboa (respectivament).



Les noves futbolistes blaugranes tindran fitxa del… pic.twitter.com/ia9PvbZOjv — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) July 31, 2024

La joven delantera, que cumple 16 años en septiembre, tendrá ficha del equipo C, aunque estará en dinámica del filial. La ya exjugadora del Victoria llega a una de las mejores canteras del fútbol tras proclamarse recientemente campeona de Europa sub-17, siendo una de las grandes protagonistas del torneo con tres goles.

Para Lúa, el fichaje por el Barcelona es cumplir un sueño. "A cualquier niña le gustaría jugar en un equipo como el Barça y ahora está contentísima", comenta orgulloso su padre, Juan, que no duda en mostrar su ilusión: "sabemos que vale y ahora solo nos queda apoyarla como siempre. Si el Barcelona se fija en una jugadora como ella es porque vale".

Su fichaje por uno de los grandes referentes del fútbol femenino no pilla por sorpresa a nadie de su entorno. "El año pasado ya se pusieron en contacto con nosotros para conocer nuestra disposición y sabíamos que este año podía llegar esa oferta", indica su padre.

Como cuenta Juan, "siempre fue un poco culé", algo que sin duda decantó la balanza por su fichaje por el club blaugrana. Aunque tuvo ofertas de otros de los principales clubes españoles, se decantó por el club blaugrana porque "entre los colores que siempre tiran y que la oferta en cuanto a formación y estudios era superior" era imposible decir que no.

Lúa Arufe en un partido con su antiguo club, el Victoria / CEDIDA

Su fichaje por el Barça supone además su entrada en La Masía, algo que tranquiliza mucho a sus padres: "al final para nosotros es una gran tranquilidad porque ahí lo tiene todo y además significa que si está ahí es por algo, es porque confían en ella".

Lúa se encuentra ya en Barcelona concentrada con el equipo, con el que ya empezó a entrenar "con muchas ganas ya de empezar a jugar".

Muestras de cariño y orgullo

Tras confirmarse su fichaje por el filial barcelonista, fueron numerosas las muestras de cariño y orgullo que recibió Lúa a través de las redes sociales. Entidades como la Federación Gallega de Fútbol, el Concello de Porto do Son, el club de fútbol de Porto do Son o el CF Noia no dudaron en compartir su alegría tras una gran noticia para el deporte gallego.

"Todo un referente para nuestros pequeños, un inmenso orgullo para nuestra gente" o "Encantados y orgullosos de que diera sus primeros pasos en el mundo del fútbol en nuestro club y de verte crecer como futbolista y como persona a base de esfuerzo", son algunos de los muchos comentarios compartidos en redes que muestran la gran alegría que significa su fichaje por el Barcelona.