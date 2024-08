Case un millón do Plan Adicional da Deputación para novas obras en Ames

O Concello de Ames disporá de 986.033,68 euros para a execución de novas obras con cargo ao POS+ Adicional 2/2024 da Deputación da Coruña. Con dita contía vanse executar catro obras: pavimentación de viarios no Castro de Ortoño; senda dende A Ponte Maceira a Carballo; mellora da seguridade viaria en Covas; e pavimentación de viarios en Biduído de Arriba, que suman un investimento de 731.866,86 euros.

Cos 254.166,82 euros restantes, o Concello vai sufragar o proxecto de melloras no edificio da Escola Municipal de Música e de Protección Civil, situado en Aldea Nova. Oproxecto vén de ser aprobado no pleno ordinario do pasado mes de xullo.

As actuacións centraranse no cambio da cuberta do edificio, que quedará preparada para a creación dunha futura comunidade enerxética na urbanización de Aldea Nova. Dentro deste mesmo proxecto tamén se recolle a rehabilitación da vivenda, que adquiriu o Concello en Aldea Nova para o persoal da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ames.

O importe de 986.033,68 euros, correspondente ao POS+ Adicional 2/2024, súmase aos 979.500,37 euros (551.672,62 euros da achega provincial 2024 e 427.827,75 euros de 2023) aprobados no pleno extraordinario do pasado mes de febreiro, correspondentes aos fondos do POS+ 2024. En total, o Concello recibirá este ano da Deputación unha contía de 1.965.534 euros.

O alcalde, Blas García, asegura que “o apoio da Deputación resulta vital para os concellos”.