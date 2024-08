Homenaxe en Cee a 150 deportistas de sete clubs do municipio

O Concello de Cee rendeu un emotivo e animado recoñecemento a máis de 150 deportistas de sete clubs locais polos méritos obtidos durante o curso. O acto estivo presidido pola alcaldesa, Margarita Lamela, e participaron os galardoados da SRD Unión Club Cee, ACB Costa da Morte, Club Arte e Movemento, Club Cee Deportes de Contacto, Asociación Deportiva Olimpia, Club Deportivo Dafit e do Club Taekwondo Juan Cee.

O auditorio Baldomero Cores encheouse no acto de homenaxe aos deportistas / C. C.

O auditorio Baldomero Cores da casa de cultura quedouse pequeno para acoller a deportistas, adestradores, directivas, familias e veciños. A rexedora sinalou que se “fai xustiza ao traballo desenvolvido ao longo de todo o ano, e é un orgullo para noso concello poder contar con vós”.

Despois proxectouse un vídeo con imaxes dos éxitos acadados por cada un dos clubs, e posteriormente cada un dos deportistas galardoados recibiron de mans da alcadesa unha camiseta personalizada cos anagramas dos clubs e co debuxo dunha balea, sacado do mural realizado pola ilustradora Laura Suárez no parque infantil do Museo da Fundación Fernando Blanco de Cee.