Lalín rende homenaxe nun emotivo acto ao seu ilustre reloxeiro Evangelino Taboada

O Concello de Lalín celebrou na mañá deste sábado un acto en lembranza do insigne reloxeiro Evangelino Taboada Vázquez, natural da parroquia de Vilanova, polo 70º aniversario do seu falecemento. O ilustre lalinense é recoñecido por, entre outros logros, realizar xunto con Ramón Mª Aller, tamén natural de Lalín, en 1945 o reloxo sideral para o Observatorio Astronómico da Universidade de Santiago de Compostela que segue aínda a día de hoxe en funcionamento.

O recoñecemento tivo lugar na casa natal do homenaxeado, onde agora xa se pode observar unha placa conmemorativa que recoñece a Evangelino Taboada como un dos fillos ilustres do Concello de Lalín.

Placa conmemorativa en homenaxe a Evangelino Taboada / Cedida

Un dos momentos máis emotivos desta homenaxe tivo lugar coa lectura dun poema por parte da familia do reloxeiro e a interpretación do himno galego por parte da Asociación Cultural Carballo da Manteiga. Máis tarde, a conmemoración trasladouse ao centro social de Vilanova, onde se expuxo un panel explicativo sobre a vida de Taboada e, deseguido, reproduciuse un documental sobre a súa traxectoria profesional, realizado pola produtora Adivina e que contou co patrocinio da Axencia Galega das Industrias Culturais.

Evangelino Taboada faleceu o 1 de agosto de 1954 nun tráxico accidente en motocicleta xunto co seu irmán Cándido. Comezou no mundo da reloxería ben mozo, con só dez anos e da man do seu tío. Ademais da súa destacada traxectoria no oficio, Taboada militou no Partido Comunista, feito polo que tivo que fuxir en incontables ocasións xunto cos seus fillos na época da Guerra Civil, momento no que seguiu a realizar pezas de reloxería cos poucos recursos e ferramentas que tiña. Unha vez rematada a guerra, o reloxeiro puido volver ao oficio baixo a empresa Talleres Taboada en Vigo, construíndo algunhas das mellores pezas para institucións públicas e privadas da provincia de Pontevedra.