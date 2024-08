Milladoiro acolle unha nova exitosa edición do Millarock

Milladoiro deu comezo ás súas festas da Madalena coa celebración da décimo terceira edición do Millarock que, unha vez máis, foi todo un éxito, reunindo a máis de 2.000 persoas diante dos seus escenarios para gozar dalgúns dos mellores grupos de rock en galego e, consolidándose así, como unha das citas clave dentro do panorama actual.

Esta nova edición do Millarock citou a figuras cunha longa traxectoria dentro da industria musical galega, como a banda de Boiro, Dakidarría ou Agoraphobia, agrupacións con máis de dúas décadas de carreira ás súas costas que fixeron vibrar ao público no tramo final do festival.

Con todo, tamén houbo oco para o talento local. Desta volta, da man dos grupos Biribirlocke, consolidado dende hai moitos anos na Comunidade Galega e que regresou aos escenarios con forza tras unha longa época de parón, e tamén con Onda Dagda, formado por seis rapaces e rapazas de Ames que conseguiron destacar no escenario do festival.

O grupo Dakidarría no escenario do Millarock 2024 / Concello de Ames

Ademais dos concertos, os asistentes puideron gozar durante a tarde de onte de diferentes actividades didácticas e obradoiros impartidos pola escola compostelá A Casa Do Rock, a principal novidade desta XIII edición do Millarock.

Pola súa banda, o alcalde de Ames e concelleiro de Cultura, Blas García recalcou que “en Ames apostamos polo talento local e facemos festas para toda a veciñanza. A cultura e os gustos son moi diversos e temos o deber de responder ás demandas de toda a cidadanía”.

Preludio dos grandes días das Festas da Madalena

O festival serviu como comezo das Festas da Madalena, os principais festexos de Milladoiro e que traerán aínda 4 días máis de festa na localidade amesá. Ás 22:30 horas terá lugar na Travesía do Porto, o pregón de inicio oficial das festas, da man de Alberto Gómez, presidente de la Cofradía de la Madalena, e xa, para amenizar a noite, actuarán o grupo Requinta de Amaía, a orquestra Metrópolis e a discoteca móvil Euforia. Ademais, destacar que durante a tarde deste sábado, celebrouse a final do concurso Canta con Ames.