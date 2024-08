O Náutico de Portosín suma o distintivo S de Sustentabilidade aos seus avais de calidade

A delegada da Xunta, Belén do Campo, participou no izado das bandeiras Azul e Q de Calidade turística no Club Náutico de Portosín que acreditan que os seus servizos e instalacións cumpren cuns criterios moi exixentes de calidade. Izouse, ademais, a bandeira S de Sustentabilidade Turística, que se lle concede por primeira vez. No acto, no que participaron tamén o alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, e a presidente do Náutico, Jorge Arán, levouse a cabo a bendición das 14 embarcacións dos socios que se incorporaron recentemente ao club.

No caso da bandeira azul trátase dun distintivo co que a Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor (Adeac) recoñece anualmente a areais, portos deportivos, centros e sendeiros seleccionados en base a unha serie de criterios de sustentabilidade, accesibilidade e servizos.

Acto de 'bendición' ás 14 embarcacións asociadas este ano ao Náutico de Portosín / X. G.

Belén do Campo lembrou que Galicia conta este ano con 114 praias de 35 municipios galardoadas coa bandeira azul, concentrando case unha de cada cinco bandeiras concedidas en España (638) e consolidando a súa posición entre as tres comunidades que reciben un maior número de distintivos, xunto con Valencia (que suma 138) e Andalucía (130). Así mesmo, Adeac tamén recoñece os servizos e o bo estado dos portos deportivos. Das 102 instalacións recoñecidas, 11 están en Galicia, unha menos que na pasada edición.

Belén do Campo e o alcalde Luis Oujo no Club Náutico de Portosín / Xunta

Pola súa banda, a Q de Calidade leva 33 anos consecutivos avalando ao Real Club Náutico de Portosín, o máis veterano de Galicia con este recoñecemento e o único que o ostenta desde a súa creación.

Belén do Campo destacou que “Galicia Calidade é moito máis que unha frase ou un slogan, representa o impulso cara a excelencia no que levamos traballando desde hai tempo dende a Xunta”.