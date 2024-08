O Son ofrece a Sanidade un terreno para el nuevo centro médico al resultar inviable el edificio de Outeiro

Convocadas por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Barbanza, decenas de personas se concentraron este viernes ante los dispensarios de O Son (reclamando atención pediátrica y “una solución más lógica que derivar a las embarazadas al centro de salud de Boiro en agosto) y Rianxo (exigiendo la puesta en marcha del PAC desde las 15.00 horas y no desde las 22.00).

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, denunció en O Son que el centro médico local “quedou sen facultativo para a atención infantil o 1 de xullo, non hai matrona e non se cubren as baixas por xubilación”.

Añadió que “en Lousame non hai pediatra nin matrona e non se cubren as xubilacións de médicos de familia”. “Noia ten o único pediatra da comarca. Tampouco en Outes hai pediatra e, dos 5 médicos, 1 xubilouse e 3 están a piques”, añadió.