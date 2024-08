Rescatan a unha embarazada, un neno e dous cans que quedaron atrapados nun ascensor en Boiro

Os bombeiros do parque comarcal-provincial de Boiro participaron ao redor das 23.15 horas do venres nun operativo para rescatar a dúas persoas e dous cans que quedaran atrapadas nun ascensor dun edificio da Avenida Compostela, en Boiro.

Ao chegar os bombeiros, as persoas afectadas informaron que levaban 40 minutos atrapadas e non eran quen de contactar co servizo técnico. Procederon a rescatar en primeiro lugar a unha muller embarazada para posteriormente sacar aos dous cans e, por último, a un rapaz.