A Xunta destina un millón e medio de euros para contratar socorristas en 185 concellos de toda Galicia

O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado polo alcalde, Francisco Charlín, e pola directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, visitou este venres Laxe para comprobar o traballo realizado polo servizo de socorrismo contratado co apoio da Xunta. Indicou que este ano son 185 os concellos beneficiados nesta liña de axudas, dotada con 1,5 millóns de euros. Son un 20% máis que no ano anterior.

Segundo os criterios de puntuación establecidos na orde de axudas, oito recibirán o 75% dos gastos para a contratación de socorristas, con ata 35.000 euros, outros nove recibirán o 65%, con ata 22.165 euros, e 25 (entre eles Laxe) o 60%, con ata 15.000 euros. Os 143 restantes recibirán o 50% do orzamento presentado, con ata 10.000 euros.

Prieto, segunda esquerda, Charlín, terceiro, e Calvo, cuarto, con mozos de Laxe / C. L.

Por provincias, beneficiaranse destas subvencións un total de 53 municipios da provincia da Coruña, entre eles o de Laxe, 39 na de Lugo, 57 na de Ourense e 36 na de Pontevedra. Diego Calvo destacou que a ampliación dos supostos de financiamento na convocatoria de 2024 fixo que un maior número de concellos se interesasen polas subvencións e tivesen opción de recibilas.

Así, Calvo sinalou que entre as principais novidades, a convocatoria subvenciona os custos salariais no período entre o 1 de xuño e o 30 de setembro para a contratación de persoal dedicado á prestación de servizos de vixilancia, rescate e salvamento en instalacións acuáticas descubertas de titularidade municipal ou espazos acuáticos naturais situados no territorio municipal.

Ademais, a diferenza de convocatorias anteriores, nas que se esixía ao persoal estar en situación de desemprego e figurar no Servizo Público de Emprego, amplíase a cobertura a outros dous supostos: tanto persoal propio da entidade local destinado a este servizo como a prestación do servizo de vixilancia, rescate e salvamento a través dunha empresa externa. O conselleiro lembrou que, en todo caso, as persoas que exerzan esta actividade deben estar dadas de alta no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia