Asociacións e municipios buscan fórmulas para afrontar o crecente abandono de animais

O verán adoita ser unha época complicada para os refuxios e asociacións de animais, pois é un dos momentos do ano no que aumenta o número de abandonos. Na área de influencia de Santiago, a entidade encargada de actuar neste ámbito é o refuxio de Bando, xa que ten licitación cos concellos de Santiago, Teo, Vedra, Boqueixón, Touro, Brión e Val do Dubra. A situación actual neste refuxio é dunha alta saturación debido, en parte, á súa gran área de actuación. No pasado 2023, Bando recibiu 1.021 animais e constatou a saída de 869 peludos, unha das cifras máis elevadas dende a súa creación aló por 2005.

Para evitar que haxa un número tan alto de animais nunhas mesmas instalacións, é primordial que cadanseu concello preste os seus propios servizos para recoller aos animais abandonados, coidalos e mantelos nun mesmo lugar axeitado para a súa posterior adopción. Un dos municipios que decidiu, tras ser unha materia pendente durante moitos anos, dar o paso para por fin unificar todas estas actuacións é Ames.

Na actualidade, é o refuxio de Cambados o que se encarga dos coidados e mantemento dos cans e gatos que aparecen no Concello amesán e, pola súa parte, é Protección Civil a que leva a cabo a recollida dos animais. Con todo, dende que entrou en vigor a Lei de Benestar Animal, a finais do ano pasado, os municipios teñen a obriga de dar unha resposta inmediata ante os casos de animais abandonados na súa área. Neste caso, o problema vén dado polo gran aumento de poboación, e tamén de animais, que viviu o Concello nos últimos anos. Javier Antelo, o concelleiro de Xestión Natural de Ames, confirmou a este xornal que mantiveron contactos con diferentes empresas ao longo destes meses e que agora están detallando os últimos flocos para dotar o municipio dun servizo que se encargaría tanto do traballo de lacería como do coidado dos animais abandonados. Nel tamén estarían incluídas as colonias de gatos, moi numerosas no municipio.

Para Ames, apunta Antelo, escoller a Bando non é unha opción. “Ademais da saturación que vive o refuxio, para formar parte do servizo deles hai que pagar unha taxa por habitante e, tendo en conta a poboación de Ames, é inviable para as arcas municipais”, explica. O Goberno local, segundo adianta o edil, tamén quere chegar a acordo con todas as clínicas de urxencias e servizos veterinarios do municipio para atender calquera tipo de emerxencia e necesidade que poidan ter os animais e que “en calquera caso, quede o máximo de cartos en Ames”.

As asociacións de voluntarios son clave

Na área de Compostela son varias as asociacións de voluntarios que realizan un labor esencial para evitar a saturación de centros máis grandes.

Un exemplo é a Asociación Amigos Peludos de Teo, que leva en funcionamento varios anos e que, na actualidade, traballa con casas de acollida xa que, de momento, non conta cun refuxio propio, o que lles impide actuar ben nun municipio tan grande e con bastantes áreas rurais. A presidenta desta entidade, Tere Lama, apunta que notaron un aumento do abandono de animais nestes últimos meses e que o que máis aparecen son camadas de cans e avós (cans maiores).

O Concello de Teo ten contratada a licitación con Bando polo que as catro voluntarias desta asociación realizan este labor de forma altruista. Con todo, o Goberno local tamén lles proporciona ferramentas e axuda: “Cedéronnos un espazo para ter unha tenda solidaria e cando facemos algún mercadiño sempre asiste alguén en representación do Goberno local en mostra de apoio”

En canto á lexislación actual, Tere Lama subliña que existe unha clara falta de medios e efectividade coa nova lei, pois, ao seu xuízo, “sábese quen comete os casos de maltrato animal e as autoridades non actúan”.

Pola súa banda, Lidia Do Cabo, voluntaria na Asociación Peludiños sen Fogar de Negreira, xunto con seis compañeiras máis, conta que están a vivir unha situación medianamente tranquila este verán. Con todo, hai un problema que se repite a miúdo nestas datas e son as bombas das festas patronais, que provocan que aparezan cans perdidos e asustados que, por sorte, “son recollidos polos seus donos nun ou dous días”.

As redes sociais son fundamentais para difundir o traballo realizado en ambas entidades e, no caso de Peludiños Negreira, Do Cabo resalta que a maioría de xente que aparece agora para adoptar chega á asociación a través destas plataformas.

Así mesmo, no seu caso, contan coa financiamento e licitación do propio Concello de Negreira e unhas instalacións propias para os animais que, dende marzo, están en obras para aumentar a súa capacidade total en vinte prazas, o dobre das actuais.

Sobre a Lei de Benestar Animal, Lidia do Cabo destaca sobre todo que os cans de caza non entren na nova lexislación. “Son a maioría de cans que aparecen e para os seus donos son simples ferramentas de traballo que, se non responden, son abandonadas á interperie”, lamenta.