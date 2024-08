"Carnota non quere ser Sanxenxo, queremos ter un turismo sostible"

O socialista Juan Manuel Saborido goberna un municipio de paraxes privilexiadas que, ano a ano, suma visitantes e onde está xurdindo unha industria que, para o rexedor, non debe ser a do cemento e os grandes hoteis, senón a que preserve a esencia da localidade. É un dos retos dun Executivo que se marca como prioridade atender os seus maiores e contar con bos servizos públicos.

Carnota é deses concellos que duplican a súa poboación cando chega o verán –de 4.000 a 8.000 habitantes–. Como se leva iso?

Con moito enxeño, botándolle moitas horas de traballo e grazas ás axudas da Deputación da Coruña, que nos permiten contratar xente para a limpeza dos areais e a vixilancia sobre todo na praia principal, a praia de Carnota que ten unha parte norte, a de Boca do Río, que é moi concorrida e que figura en moitos puntos como unha das mellores praias de España. É a máis longa de Galicia, con máis de sete quilómetros. En total, temos máis de 30 praias e esa faixa duns 27 quilómetros ata a estrada é un espazo natural chamado Rede Natura 2000, moi sensible, con moitos encantos naturais e onde hai migración de aves. É o Caribe, pero en Carnota.

Ese patrimonio natural privilexiado explica o auxe turístico de Carnota, pero preguntáballe polos problemas que xera a chegada de tanto visitante no verán...

Nas nosas praias a limpeza ten que ser manual e no verán temos que contratar catorce persoas só para iso, limpeza e vixilancia dos areais. Esa é unha parte do gasto. Despois está o que supón xestionar o lixo que se xera a maiores. E a iso súmase o traballo da nosa brigada, que tamén vai recollendo onde fai falta. Sorprende a falta de civismo da xente que, se ve un container cheo, non se molesta en buscar outro, tira o lixo no chan, co que iso supón.

En Santiago botámonos as mans á cabeza cos que fan pintadas na pedra, pero é igual de incívico que ciscar o lixo polo chan...

Así é. Cando non estaba en política, eu tamén dicía moitas veces: mira para aquí como está o lixo por fóra, non veñen os do Concello. E agora vexo que fai falta que a xente colabore. Se ves que ese contedor está cheo, busca outro.

Se de vostede dependera, implantaría unha taxa turística que axudara o Concello a afrontar estes gastos a maiores?

Téñoo clarísimo. Estamos á espera de ver que pasa coa petición de Santiago de implantar esa taxa turística. Se os medios son os que son para un número determinado de xente e esa cifra de habitantes duplícase, os concellos da costa, e os pequenos máis, afogamos no verán. Se hai un fondo de compensación polos eólicos –Carnota percibe 60.000 euros ao ano pola ocupación dos montes– tamén debería haber un fondo de compensación para os concellos costeiros que teñen tanta presión turística no verán, en base ao número de praias, número de habitantes, de aloxamentos, etc. e recibir unha axuda da Xunta ou do Goberno central.

Pero esa presión turística fai que poidan ter tamén unha industria turística que xera ingresos...

Si que é certo que, se non fora por esta industria turística, o 60% das casas de Carnota estarían hoxe cos teitos derruídos porque fomos moitos os que tivemos que emigrar. E nestes momentos moitas desas casas que estaban deshabitadas utilizanse como vivendas turísticas.

Nas cidades quereselles poñer coto a esas vivendas turísticas. Non é o caso de Carnota, entón...

Non. Nos temos máis de 300 vivendas turísticas, que se suman ás prazas hoteleiras, apartamentos, cabaniñas.. que tamén están medrando. E para poñelas no mercado houbo que chamar a un electricista, a un fontaneiro, a unha construtora... É o que se chama a economía circular. Sumado aos restaurantes que abren, cando te das conta están traballando cen persoas. E iso sen ter en conta os novos negocios que xurden, como os deportes náuticos que se están instalando na nosa zona.

Non quererán ser vostedes como Sanxenxo...

Non. Iso é para nós un mandamento. Haberá quen queira poñer cemento por todos sitios e grandes hoteis... nós niso non imos entrar, porque queremos ter un turismo sostible e manter o que temos. Entendemos que iso é vida, futuro e benestar para a xente.

Turismo si, pero sen perder a súa esencia...

Iso é. Pero para iso necesitamos axuda porque toda esa zona da Rede Natura 2000 é privada e está a monte. Faría falta limpala cun convenio como se fixo na parte do monte, xa que somos un concello de alto risco de lume. Habilitáronse faixas de seguridade para salvagardar as casas se hai un incendio, pero na parte de abaixo non se fixo nada. A xente quéixase de que xa non se ve a praia desde as aldeas porque as árbores están demasiado frondosas.

A pesar da súa contorna privilexiada, a Costa da Morte é unha das zonas de Galicia que máis poboación perde. Cre que ten algo que ver a falta dunhas boas comunicacións?

Esa segue sendo unha materia pendente. A autovía da Costa da Morte leva trinta anos e chegou a Vimianzo, aínda non chegou a Cee. A outra témola pola zona sur e chega ao Freixo. E iso inflúe moitísimo. Non é o mesmo saír de Lira que saír de Ribeira ou de Rianxo.

Velle solución a ese déficit de infraestruturas?

Creo que non. Voucho dicir sinceramente. Se na Costa da Morte tiveramos pesos pesados facendo política na Xunta, nos Gobernos centrais... outro galo cantaría. Así funcionan as cousas. Á Costa da Morte faltoulle sempre peso político.

Cales van ser as súas prioridades de aquí ao final do mandato?

O que queremos é preservar o benestar das persoas maiores. Preocúpame moito a súa soidade. E creo que o máis importante é que o Concello teña bos servizos públicos en canto a sanidade e a educación. A partir de aí, Carnota medra. Nós non temos autoestradas de formigón, pero temos fibra en todas as casas e podemos acoller moita xente que pode incluso traballar desde alí.