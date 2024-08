Gastronomía, historia, lembranzas e moita música para abrir o agosto festeiro na área de Compostela

Agosto comezou como rematou xullo: con festas de todo tipo, de norte a sur e de leste a oeste. En Padrón celebraron este sábado a XLIV Festa do Pemento de Herbón, na que se rendeu tributo a un produto que ocupa un lugar especial nas mesas de todos os galegos e tamén na gastronomía nacional e internacional.

O alcalde, segundo en segunda fila pola esquerda, co pregoeiro e romeiros / C. P.

Os gaiteiros Mersenarios e a charanga Noroeste espertaron coa súa música a veciños e visitantes, e despois da misa campestre, procedeuse co solemne acto da bendición e a inauguración oficial da festa, que deu paso ao desfile de 30 tractores engalanados. O alcalde, Anxo Arca, recibiu con alegría a tradicional cesta de pementos xunto ás concelleiras Mariló Saco, Ana Castro e Laura Horta, antes de realizar a ofrenda floral á estatua da pementeira.

Ofrenda ante a escultura da pementeira / Concello de Padrón

Alberto Félix Traversa Correa, co-editor da revista La Alacena Roja capturou, co seu pregón, a esencia e a importancia dos pementos de Herbón, resaltando no só o valor gastronómico senón tamén o papel fundamental deste produto no patrimonio cultural galego.

Un dos trinta tractores engalanados que desfilaron polas rúas / C. Padrón

Despois, a degustación de pementos foi un auténtico festín para os sentidos. Repartíronse 1.500 quilos nunhas 3.500 racións que os asistentes pudieron saborear acompañados de cachelos e broa.

NoiteVelada na Ponte Ledesma, en Boqueixón / Concello de Boqueixón

Pola súa banda, o campo do río de Ponte Ledesma acolleu na noite do venres a oitava edición da Noite Velada, organizada polo Concello de Boqueixón. Unha noite case máxica na que a música tradicional resoou aos pés da histórica ponte e ás beiras do río Ulla, que estiveron iluminados por máis de 300 candeas e 50 teas. O alcalde, Ovidio Rodeiro, explicou que “o noso obxectivo é facer unha festa de exaltación da nosa tradición e da nosa cultura”.

Festa Hortera de Porto do Son / Cedida

E Porto do Son celebrou o día grande da Festa Hortera, na que non faltaron unha feira con Photocoliño, a música, o leite con jalletas, e unha festa da espuma para os cativos. A media tarde, tivo lugar o recebemento de Tina Turner na fachada marítima, a onde chegou acompañada das charangas Os Pendellos e Os Celtas. Ao caer a noite celebrouse o Concurso de Playbacks e a festa continou cunha tirada de fogos de artificio, a música Dj Gabri e a discoteca móbil Chocolate.

Festa Hortera en Porto do Son / Cedida

En Val do Dubra renderon homenaxe aos que marcharon lonxe da terra e dos que quedaron coidando da familia na Festa do Emigrante, que foi inaugurada polo alcalde, Diego Luís Díaz, e a concelleira de Cultura Celsa Oreiro, acompañados doutros membros da corporación. Tamén asistiu o artista Antonio Martínez, que leva 40 anos emigrado en Xenebra, e expón na Casa do Concello unha mostra de cadros de diferentes lugares de Val do Dubra.

Festa do Emigrante en Val do Dubra / C. Val do Dubra

As celebracións remataron este sábado cunha sardiñada popular, torneos de petanca, xadrez e fútbol, o concerto de Monoulious DOP, e verbena con La Oca Band e a discoteca móbil EME Music.

Inauguración da Festa do Emigrante en Val do Dubra / C. Val do Dubra

No Concello do Pino comezou a XXIII Festa do Galo Piñeira e Mostra Cabalar cun espectáculo de motocross a cargo de Pedro Montero, catro veces campión de España de Freestyle, e do británico Greg Rowbotton e cun concerto da Banda de Música de Arca e o grupo Ailá. Na xornada dominical celebrarase a Feira de Galos e Galiñas vivas de Raza Piñeira e a Mostra Cabalar, ademais dun xantar popular.

Exhibición de motocross na Festa do Galo Piñeiro do Pino / C. P.

E en Dumbría arrincou a 37 Festa da Praia do Ézaro con xogos de habilidades para todas as idades, obradoiros infantís, contacontos con música e un espectáculo musical na contorna da Ferveza protagonizado por Paty Lesta & The Hits, que deleitaron aos asistentes con versións de grandes artistas de todos os tempos. Na xornada dominical continúan os xogos e obradoiros e, ao mediodía, haberá sardiñada popular.

En Cabana, a aldea de Riobó celebrou a Tarde – Noite no Medievo, que deu comezo coa andaina ata a Torre da Penela, punto no que Os Quinquilláns interpretaron o espectáculo Pena da Penela. O pregoeiro foi Yago Espasandín, e as prevodas medievais foron testemuña do nacemento de dous novos matrimonios. Na verbena actuaron a Banda da Balbina e os Festicultores.