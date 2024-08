Un milleiro de persoas degustaron no Pino máis de cento cincuenta quilos do prezado galo piñeiro

A XXIII Festa do Galo Piñeiro e a Mostra Cabalar do Pino xuntaron milleiros de visitantes e consolidanse como unha das festividades máis destacadas de Galicia. Esta celebración, declarada de Interese Turístico de Galicia, permitiu aos asistentes admirar medio cento de exemplares de galos e galiñas piñeiras, criados no Pino e noutros municipios galegos. Un galo de Javier Ares foi galardoado como o mellor exemplar, e o criador foi distinguido como o máis destacado dos participantes.

Degustación de galo piñeiro na tradicional festa do Pino / Concello do Pino

A celebración incluíu unha degustación de máis de 150 quilos de galo piñeiro e un multitudinario xantar popular preparado polo Restaurante A Magdalena, co galo como un dos protagonistas do menú.

As autoridades que asistiron á festa na Mostra Cabalar do Pino / Concello do Pino

En paralelo, celebrouse a tradicional Mostra Cabalar, que congregou un cento de equinos que participaron en diversos concursos morfolóxicos. É unha cita indispensable para os amantes dos cabalos e a súa crianza, ofrecendo unha plataforma para exhibir a beleza e a habilidade destes animais.

Autoridades na 'food truck' de Galicia sabe a mar no Pino / Concello do Pino

A praza de Forcarei acolleu tamén a Feira de Artesanía no Camiño, que ofreceu produtos feitos a man, talleres e actividades participativas para persoas de todas as idades.

A delegada da Xunta, Belén do Campo, exerceu de pregoeira e destacou a importancia desta festa. “Somos unha comunidade unida pola tradición e polo afecto. As nosas protagonistas de hoxe son a galiña e o galo piñeiro que se converteron en símbolo deste recuncho do mundo”.

Reparto de galo piñeiro na tradicional festa do Pino / Concello do Pino

O alcalde Manuel Taboada eloxiou o labor de todas as persoas que traballaron para que a festa sexa un éxito, e especialmente á Asociación Galiña Piñeira (AGALPI) “sen a que non sería posible que estas festas saíran adiante”. Agradecu tamén o traballo dos criadores de cabalos que participaron no encontro.

O evento contou coa presenza de numerosas autoridades da contorna, incluíndo ao conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos; á directora xeral de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), Paz Rodríguez; aos alcaldes de Boqueixón, Frades, Oroso e Teo; así como a concelleiros de Rois e Teo e representantes do Partido Popular de Touro e Arzúa.