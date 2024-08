O concurso Canta con Ames xa conta cos doce finalistas que loitarán pola vitoria

Este sábado pola tarde deronse a coñecer os 12 finalistas definitivos da cuarta edición do concurso Canta con Ames que loitarán por facerse coa vitoria o vindeiro domingo 11 de agosto ás 19:00 horas no parque do Ameneiral en Bertamiráns.

Tras case un mes desde o seu inicio coas xornadas de preselección, chegou a última semifinal do certame amesán e, ante a presenza de más de 400 persoas, a praza de Manuel Murguía do Milladoiro vibrou coas actuacións dos 20 aspirantes, dos cales finalmente só pasaron 12 á última fase. Ademais, esta xornada contou con Antía Holovat como convidada, gañadora da categoría infantil da pasada edición do Canta con Ames.

O concurso, presentado pola xornalista da Televisión de Galicia Loly Gómez durante todas as súas fases, conta cun xurado de profesionais integrado por Inés Suarez, integrante das Maianas, e por Noelia Bellas e Lara López, gañadoras do certame en 2021 nas súas respectivas categorías. Os membros do xurado destacaron o gran nivel de todos os participantes na semifinal e, en consecuencia, a dificultade que tiveron para escoller aos finalistas desta edición.

Aumento da participación e asistencia

Só na súa cuarta edición, o Canta con Ames conseguiu un gran aumento do número de participantes, 32 persoas procedentes de diferentes puntos da xeografía galega, como Lugo, A Estrada, Brión ou Padrón, e mesmo de Madrid. En total, un 60% máis que en 2023. Unha suba que tamén se notou na asistencia en todas as xornadas do concurso.

Os semifinalistas que actuaron este sábado estiveron divididos en tres categorías: ata 17 anos; máis de 18 anos; e dúos e tríos. Durante esta fase, os concursantes interpretaron unha canción (ou segmento) en galego, castelán ou inglés e, ao rematar todas as actuacións, o xurado decidiu que 12 persoas pasaban á final.

Esa gran final levarase a cabo o vindeiro domingo 11 de agosto, ás 19:00 horas, en Bertamiráns, e contará coa actuación de Rosa Arauzo, participante do certame en 2022 e 2024, e coa homenaxe de Samuel Fernández ao artista Paco de Lucía. Cada finalista interpretará dous temas completos e de diferente estilos musical. Ademais, como nas anteriores xornadas, as cancións non poderán coincidir entre os participantes e, de ser así, terán que chegar a acordo para non interpretar a mesma.

Na final, o xurado decidirá o seu gañador por categoría, con premios en metálico que poden acadar dende os 500 euros para as categorías de ata 17 e máis 18 anos, ata os 1.000 euros para a de dúos e tríos. Así mesmo, todos os concursantes recibirán un recoñecemento do seu paso por esta nova edición do Canta con Ames.