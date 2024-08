O helicóptero 'Pesca II' rescata unha persoa que caeu na fervenza Misarela da Pobra

Os bombeiros do parque comarcal-provincial de Boiro e de Ribeira participaron esta tarde no rescate dunha persoa que resultou ferida tras caer na fervenza Misarela, no río Pedras, no concello da Pobra do Caramiñal.

Os efectivos colaboraron na evacuación da persoa, que foi traslada no helicóptero Pesca II ao Hospital Clínico Universitario de Santiago. No operativo participaron tamén axentes da Garda Civil de Boiro, Protección Civil da Pobra e os servizos de Emerxencias Sanitarias - 061.