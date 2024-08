Rodrigo Romaní: “No festival Noia Harp Fest buscamos a cercanía do público co artista”

Os amantes da música están convidados a desfrutar do 8 ao 10 de agosto do undécimo festival Noia Harp Fest, unha cita única no noroeste peninsular na que participarán arpistas de Ucrania, Francia, Escocia, Alemaña e Senegal, ademais de músicos galegos.

Rodrigo Romaní é o director, xunto con Alba Barreira e Beatriz Martínez, deste festival que xurdeu no 2014 de xeito experimental e que hoxe é un referente da arpa. O calor do público, cada vez maior, e o apoio do Concello de Noia, a Deputación da Coruña e Turismo de Galicia -principais patrocinadores- fixeron posible que o festival atraía cada ano a xente de toda España e máis aló das nosas fronteiras.

Cartel promocional do Noia Harp Fest / Cedida

Unha das claves do éxito, segundo Rodrigo Romaní, é que este é un festival “que busca o contacto directo do público cos artistas” e que ten unha audiencia “que vén preparada para o que vai escoitar”. A iso hai que engadirlle “a variedade de propostas que ofrece e a versatilidade da arpa”, que é un instrumento que se adapta a moitos tipos de música, e que no Noia Harp Fest está representada por diferentes familias e variedades, como a bandura ou a kora.

Ensaios para o Noia Harp Fest / Cedida

En Galicia, a arpa acadou un maior protagonismo “a partires de finais dos 70 coa música folk, pouco a pouco foise convertendo nun instrumento máis familiar, e hoxe contamos con varias escolas e intérpretes vinculados coa música tradicional e clásica”, afirma Romaní. De feito, un dos actos destacados cada ano no festival noiés é o Encontro de Alumnado das Escolas de Arpa de Galicia, no que participarán nesta edición máis de vinte e cinco mozos e mozas galegas.

O festival, que xunta unha media de 1.500 persoas cada ano, é un proxecto que trascende ao eido estritamente musical xa que, segundo Rodrigo Romaní, “potencia tamén o patrimonio e a cultura” ao tempo que fomenta un “turismo de respecto, fuxindo dos actos de masas”.

Un dos concertos do Noia Harp Fest do pasado ano / Cedida

Ademais, a Asociación Noia Harp Fest, organizadora do evento, promove ao longo do ano outras actividades de carácter social. “Contamos cun grupo de artistas voluntarios que participan do programa Boas vibras, que achega a música aos nenos e nenas ingresados no Hospital de Santiago (CHUS)”, engade.

Actuacións en seis escenarios

A programación do Noia Harp Fest 2024 inclúe concertos de folk, jazz, e música clásica nos que a protagonista será a arpa. Unhas actuacións que se distribuirán en seis escenarios: a igrexa de Santa María A Nova, o Coliseo Noela, o Liceo, a Praza do Tapal, o Claustro de San Francisco e a rúa do Curro.

Concerto de arpa no festival noiés do ano 2023 / Cedida

O festival comezará o día 8 co Encontro do Alumnado das Escolas de Arpa de Galicia e a actuación das arpistas de SonDeSeu. O venres, día 9 a intérprete, cantante e compositora alemana Nadia Birkenstock ofrecerá un recital de arpa celta, e a ucraína Solomiiia Savchuk fará o propio coa bandura, instrumento que mestura elementos da cítara e o laude. Pechará a xornada o dúo escocés Rachel Hair & Ron Jappy.

O encontro rematará o día 10 coa actuación da francesa Camille Levecque e os concertos de Descofar e Momi Miaga na Praza do Tapal.