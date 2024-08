Boiro somérxese na cultura galaico-castrexa cun animado mercado artesán e gastronómico

A rúa peonil de Boiro acolle do 9 ao 11 de agosto un Mercado Castrexo co fin de difundir a cultura galaico-castrexa e achegar o patrimonio aos veciños e visitantes con actividades para familias. Haberá animación de rúa con música celta, postos de artesanía e alimentación, pasarrúas musical e contadas, espectáculos de fogo, desfiles, espectáculos de malabares e xogos para todas as idades.

A programación foi presentada polo alcalde, José Ramón Romero, e a concelleira de Cultura e Turismo, María Outeiral. “O verán é unha época na que Boiro recibe moitos visitantes e dende o Concello apostamos por propostas para a dinamización das nosas rúas, do noso comercio e a hostalaría”, subliñou o rexedor boirense.

O mercado estará aberto dende o venres ás 18.00 horas ata o domingo ás 24.00 horas. “Cada ano vai a máis e asentase xa como un referente turístico no noso municipio polos centos de persoas que se achegan durante estes días a Boiro”, afirmou a concelleira de Cultura.