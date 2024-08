Boqueixón rememora a batalla do ano 1809 en Ponte Ledesma

Veciños e visitantes desfrutaron, un ano máis, da recreación da Batalla de Ponte Ledesma, que organiza o Concello de Boqueixón para lembrar o enfrontamento que tivo lugar en marzo de 1809 entre a veciñanza da zona, liderada pola Xunta de Trasdeza, e as tropas de Napoleón. Unha recreación que estivo dirixida polo actor Suso Martínez e o músico Manoele de Felisa, que explicaron ao público os detalles deste feito histórico, no que participaron veciños e veciñas de Boqueixón e os “franceses” da asociación cultural Heroes do Casal do Eirixo (Valga).

No acto lembrouse tamén a Xosé Espiño Matos, párroco e historiador de Bandeira; Roberto Rivas, avogado que doou un monolito conmemorativo, e ao escritor Xosé Neira Vilas.

O alcalde, Ovidio Rodeiro, agradeceu a colaboración de todos os que fixeron posible o acto e subliñou que “este evento histórico é a demostración de que cando todos actuamos unidos, xuntos e cunha única voz, pódese conseguir o que parece imposible”