Concello e Stop Desahucios buscan apoios para dispor de vivenda asequible en Ribeira

O alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, e o portavoz de Stop Desafiuzamentos, José Manuel Pena, acordaron solicitar reunións co director do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, e coa Valedora do Pobo para establecer colaboracións que permitan habilitar vivendas para alugueiro asequible.

Pérez Barral asegurou que se ten solicitado que Ribeira figure nos plans do Estado e da Xunta para que se poidan construír vivendas en réxime de alugueiro asequibles para a poboación. O Estado acaba de anunciar que Ribeira entrará no Proxecto Viena, que destina vivendas da Sareb ou parcelas desta entidade para construír vivenda protexida.

Pola súa banda, José Manuel Pena, incidiu na necesidade de fomentar o alugueiro das vivendas baleiras fomentando garantías como seguros de falta de pago, desocupación, deficiencias, etc. Ademais, salientou que as Administracións deberían ter un listado de vivendas baleiras en mans das entidades financeiras, fondos de investimento e inmobiliarias.