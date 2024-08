Música folk, experimental, rock, jazz e clásica no Noia Harp Fest

O festival Noia Harp Fest oferta do 8 ao 10 de agosto concertos de música clásica, folk, experimental, rock e jazz coa arpa como mo protagonista. Arrancará co Encontro do Alumnado da Escolas de Arpa de Galicia, no que participarán 23 nenas e nenos (día 8, 13.00 h. no Liceo), e cunha Foliada na rúa do Curro (20.00 h.) con Iván García, Nuria de León, arpistas de SonDeSeu e a banda NHF.

Na segunda xornada actuarán a cantante e compositora alemá Nadia Birkenstock (19.00 h. en Santa María A Nova), e pola noite a moza ucraína Solomiia Savchuk (21.00 h.) e o dúo escocés Rachel Hair & Ron Jappy (22.00 h.).

E na xornada de peche, o día 10, será o turno da francesa Camille Levecque, colaboradora de artistas como Mike Oldfield, Hélène Grimaud ou Benoit Fromanger (19.00 h. no Claustro de San Francisco), o trío Descofar (21.00 h. na Praza do Tapal) e o cantante e intérprete senegalés Momi Maiga, virtuoso da kora, que presentará o seu primeiro disco NIO, a partir das 22.00 horas tamén na Praza do Tapal da vila noiesa.