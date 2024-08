Noia albergará unha xornada sobre coidados e conciliación a cargo de Fagamos

A noiesa Rúa do Curro, no espazo diante do Coliseo, é o espazo escollido pola Asociación de Familias Monomarentais de Galicia (Fagamos) para organizar unha nova sesión do seu ciclo de xornadas “Moito que facer!”, onde se abordarán diferentes temas relacionados cos coidados, a conciliación e a corresponsabilidade.

Será este mércores 7 de agosto, entre as 10:00 e as 14:00 horas, e poderán participar neste encontro todas aquelas persoas interesadas, xa que a inscrición é de balde. Ademais, aqueles que se anoten no formulario facilitado pola organización recibirán como agasallo pola súa participación un libro e un caderno de actividades dos Bolechas, os populares personaxes de literatura infantil en galego.

Esta actividade, que forma parte dunha campaña que xa pasou por 24 localidades galegas, está dirixida a todo tipo de familias, as cales poderán ser parte dunha xornada que ten como fío condutor o lema “Moito que facer”. Este eslógan ten unha dobre interpretación: por unha banda, alude aos moitos quefaceres diarios que deben atender as persoas que coidan; e, pola outra, recalca “o moito que lle queda por facer á sociedade para que exista unha verdadeira corresponsabilidade no eido dos coidados”, manifestan dende Fagamos.

Así pois, no marco desta xornada, os participantes terán acceso a materiais e recursos relacionados coa conciliación, a corresponsabilidade e os coidados dende a perspectiva de xénero. Poderán consultar, ademais, información sobre a lexislación actual, recibir asesoramento sobre a monoparentalidade, ou afondar nas desigualdades que existen respecto ás tarefas do fogar e da crianza.

Despois de Noia, o ciclo de actividades pasará polo Grove -este mesmo venres 9 de agosto- e regresará á área de Compostela os días 12 -Santa Comba, na praza da Feira- e 22 -Teo, na praza do Mercado dos Tilos- deste mesmo mes.