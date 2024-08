Os piratas toman Laxe e Fisterra

O sol acompañou na primeira fin de semana festiva de agosto na Costa da Morte, onde non só veciños e visitantes desfrutaron das múltiples propostas musicais, culturais e gastronómicas, senón que tamén se sumaron os piratas en Laxe e Fisterra.

Mercado Pirata na praza Ramón Juega de Laxe / C. Laxe

A Praza Ramón Juega da vila laxense acolleu un concorrido Mercado Pirata que, na súa undécima edición, ofertou artesanía, alimentación, música e espectáculos de lume. Dende o Concello no dubidan en cualificar de “éxito” o encontro.

Posto de artesanía no Mercado Pirata de Laxe / C. Laxe

Non menos desfrutaron en Fisterra onde o IX Encontro Pirata coincidiu, un ano máis, coa tradicional Festa do Longueirón. Como vén sendo tradición nos últimos anos, a vila fisterrana recibe cada ano a visita dunha comitiva “pirata” chegada de Poole (Inglaterra), para participar da recreación do Desembarco Pirata que rememora a chegada do corsario Harry Paye a Fisterra no século XV, o cal tentou levar a cruz do Santo Cristo, pero os veciños conseguiron cambiarlla por outra sen valor algún.

Mercado Pirata de Laxe / Concello de Laxe

Unha dobre cita histórica e gastronómica á que se sumaron veciños e tamén numerosos visitantes que non quixeron perderse a oportunidade de deleitar os padais cos exquisitos longueiróns, que se serviron en diferentes preparacións. Da música encargáronse as charangas O Rumbo de Sardiñeiro, Malandros e Santa Compaña, e as discotecas móbiles CDC e Fabrik. O sábado actuaron tamén A Tripulasión e Batucada Rapacollóns Big Band.

Os asistentes á Feira da Praia do Ézaro desfrutaron dunha sardiñada / C. Dumbría

Moi preto, na praia do Ézaro (Dumbría) centos de persoas gozaron da tradicional festa no areal. Na xornada dominical os máis novos desfrutaron de obradoiros de globoflexia, chapas, marionetas e broches. Non faltaron tampouco os xogos de habilidade para todas as idades e a popular sardiñada, amenizada por Tanto nos ten. Pola tarde, disputouse o circuíto de obstáculos e chegou unha das citas máis esperadas cada ano: o baile do cañoto.

A trinta e sete edición da Festa da Praia pechouse coa actuación da orquestra Galilea.

Concerto do ciclo Mar Aberto na Punta da Barca, en Muxía / C. Muxía

Tamén á beira do mar, na Punta da Barca de Muxía recalou esta fin de semana o ciclo de concertos Mar Aberto, un festival organizado por Turismo de Galicia. Ao escenario subiron artistas como Señora dj, Mercedes Peón, Mondra, Rapariga dj, Budiño, Mondra e Zeltia Irevire.

Concerto do ciclo Mar Aberto en Muxía / C. Muxía

O ciclo, que comezou a súa andaina no faro de Corrubedo (Ribeira), pretende incrementar as propostas turísticas de diferentes lugares patrimoniais de Galicia.

Pola súa banda, o campo da feira de Paiosaco acolleu a sétima edición de Horta da Laracha, un encontro no que xuntaron exposicións, venda de produtos e degustacións de aperitivos saudables nunha food truck, con actividades festivas, culturais, musicais e educativas dirixidas a todos os públicos, ademais de mostras de artesanía e obradoiros de sustentabilidade con temáticas relacionadas co tratamento do coiro, a elaboración de biofertilizantes a partir da xestión de residuos, e apicultura.

Posto de hortalizas no encontro Horta na Laracha / C. Laracha

O encontro, que foi inaugurado polo alcalde da Laracha, José Manuel López, e a concelleira Rocío López, reuniu a asociacións e empresas de referencia no sector hortícola da zona, así como daqueles que aportan valor aos produtos agrícolas.

O alcalde, á esquerda, con concelleiros e produtores no encontro Horta na Laracha / C. L.

Na xornada dominical os máis pequenos desfrutaron do concerto do Trío Detrés, un showcooking de xeados creativos e o espectáculo de rúa de Don Gelati. O resto de asistentes participaron en obradoiros de ensaladas con lamberetadas de verduras e hortalizas, unha charla-coloquio sobre sementes de variedades hortícolas autóctonas, e do concerto de Fanfarria Taquikardia, que puxo o peche a Horta da Laracha.

O domingo foi tamén a xornada de peche da Mostra da Olería de Buño que, dende o pasado xoves, xuntou a centos de persoas atraídas polo bo facer dos oleiros locais, que expuxeron e ofertaron dende pezas elaboradas coas técnicas ancestrais ata outras máis innovadoras e adaptadas á demanda do mercado actual. Ademais, os pequenos poideron participar en obradoiros para elaborar as súas primeiras pezas de barro, e os maiores gozar do bo facer dos oleiros nas súas demostracións en vivo no Parque Luciano García Alén.

Unha axenda repleta

Unha fin de semana moi festiva na Costa da Morte que só é o preludio aos que quedan por diante. Na axenda figuran grandes citas como Festa da Carballeira de Zas os días 9 e 10 de agosto; as festas do verán de Vimianzo, do 9 ao 12 de agosto; as celebracións da Virxe da Xunqueira, de Cee, do 13 ao 17; e as patronais de Laxe, do 14 ao 17, que rematarán coa tradicional recreación do Naufraxio, entre outras.