Os polígonos de Cee e Vimianzo lideran o auxe empresarial no sur da Costa da Morte

As baleiras parcelas dos polígonos do sur da Costa da Morte comezan, pouco a pouco, a encherse de naves e actividade empresarial, despois de anos nos que as xestas e os toxos eran máis visibles que as construcións. Un cambio que é especialmente visible nos polígonos de Vimianzo e Cee, que se están a converter nas locomotoras das comarcas de Soneira e Fisterra.

Tres novos proxectos empresariais están en marcha actualmente no parque vimiancés. Trátase dunha planta dosificadora de formigón, a ampliación dunha empresa dedicada ao sector do metal e as obras dunha futura gasolineira. Unhas iniciativas para as que os promotores adquiriron nove parcelas.

O Concello de Vimianzo, no útimo pleno, acordou, por unanimidade, aplicar aos referidos proxectos bonificacións de ata un 95% do importe do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras (ICIO) polo seu interese industrial.

Deste xeito, favorécese a execución de catro proxectos que xerarán empregos no municipio e que fan que “Vimianzo continúe crecendo e avanzando, consolidando o seu parque empresarial coma un punto de referencia na comarca”, sinala a alcaldesa, Mónica Rodríguez.

O polígono vimiancés dispón dunha superficie bruta de 335.000 metros cadrados, dos que 169.000 son ocupados polas 110 parcelas das que dispón, quedando aínda libres 84, que van desde 600 ata 10.000 m2. Na actualidade acolle a empresas adicadas á carpintería de alumino e pvc, distribución, materiais de construción, procesado do coiro, derivados do formigón e tamén un centro de pádel e o punto limpo municipal, entre outras.

Pola súa banda, a sociedade Suelo Empresarial del Altántico (SEA), titular dos parques de Cee e Vimianzo, vén de anunciar que no último consello de administración foron autorizadas as obras de urbanización e modificación puntual do polígono ceense para remodelar os accesos e acondicionar o Camiño Real ao seu paso polo parque.

O obxectivo de SEA é humanizar o espazo empresarial, incorporando áreas verdes e implantando medidas de aforro enerxético. Estas actuacións serán licitadas proximamente por un importe que superará os 800.000 euros, unha vez que a Xunta de Galicia proceda á evaluación ambiental simplificada.

O polígono ceense conta cunha superficie bruta de 201.782 metros cadrados, dos cales 63.103 están adicados a edificabilidade industrial, 57.794 a empresas do sector terciario, e 120.805 a edificabilidade total. Actualmente, máis do 50% do solo dispoñible xa está adxudicado.

Sogama optou polo parque empresarial ceense para construir a nova planta de transferencia que dará servizo aos concellos de Fisterra, Corcubión, Dumbría, Muxía e Cee, e tamén se implantará nesta área a compañía Vegalsa-Eroski, que está hablitando as instalacións para un novo Cash Record. Actualmente, no polígono xa operan empresas como Mercadona, e outras dos sectores da construcción e o vidro, así como dúas gasolineras, entre outras.

O de Malpica segue baleiro

A nota discordante na Costa da Morte é a do parque empresarial de Malpica de Bergantiños onde, polo momento, todas as parcelas seguen dispoñibles, a pesares das ofertas e promocións impulsadas por Suelo Empresarial del Atlántico para atraer proxectos empresariais. Pola súa banda, Coristanco avanza na tramitación para habilitar o seu primeiro polígono.

Na Laracha e Carballo agardan pola ampliación Na zona norte, a comarca de Bergantiños lidera a actividade empresarial cos polígonos de Bértoa (Carballo), no que só quedan 2 parcelas dispoñibles, e o da Laracha, onde máis do 80% do solo está adxudicado. Ambos parques agardan pola ampliación, logo de que Xestur e SEA impulsasen a tramitación necesaria. No caso da Laracha, co fin de adaptar a oferta á demanda, Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) iniciou o proceso urbanístico para cambiar os usos das parcelas nas zonas F e G do polígono, para que pasen de solo meramente comercial a mixto. Deste xeito, poderán acoller calquera actividade empresarial. A zona F ten unha superficie de 18.281 metros cadrados e a G 21.667. No parque larachés están implantadas vinte e cinco empresas, entre elas Inditex, Abelas Alexan, Esmorís e Unifersa. Pola súa banda, en Carballo á espera da ampliación, o Concello puxo en marcha as obras de construción da vía que enlazará a rotonda do polígono industrial de Bértoa coa da estrada de Razo, prevista no Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para desconxestionar a estrada AC-552. O custo é de máis de 500.000 euros.

