Rescatan unha persoa que caeu no río de San Xoán da Pobra

Os bombeiros do parque comarcal-provincial de Boiro participaron esta tarde nun novo operativo de rescate dunha persoa no río San Xoán, na Pobra do Caramiñal, que caeu nun terreo pedragoso do tramo fluvial.

Para poder evacuar á persoa ferida foi necesaria colaboración do helicóptero Pesca II, debido ás complexidades da zona. Ademais, participaron no dispositivo efectivos do Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento de Boiro, os bombeiros de Ribeira, Protección Civil e Policía Local da Pobra do Caramiñal, a Garda Civil e o Emerxencias Sanitarias de Galicia - 061.