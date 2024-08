Adxudican a dragaxe do porto de Camelle para gañar máis calado

A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, vén de adxudicar as obras de dragaxe do porto de Camelle (Camariñas). Así o comunicou este martes o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, nunha visita á zona acompañado polo presidente do ente público, José Antonio Álvarez, na que informou de que o orzamento é de 158.000 euros, IVE incluído.

Villares explicou que as obras consisten na extracción dos áridos do fondo mariño para a recuperación de calado ata a cota -2. Actuarase nunha superfície de 7.500 metros cadrados fronte á liña de atraque do peirao para mellorar as condicións de operatividade e as zonas de manobra. O material que se extraerá é compatible coas características dos áridos da praia de Camelle, polo que se aportará a dito areal.

Aínda que o contrato xa está asinado, o inicio das obras posponse ata finais do verán para evitar que a maquinaria e o depósito dos áridos interfira cos bañistas na praia de Camelle. Unha vez iniciados os traballos, o prazo de execución é de 3 meses.