Arzúa asume a xestión do centro sociocultural xacobeo na antiga Casa de Correos

O concello de Arzúa pasa a encargarse da xestión do centro sociocultural xacobeo destinado a veciños e peregrinos despois de que o goberno municipal e a Xunta de Galicia chegaran a un acordo para a cesión da antiga Casa de Correos con esta fin.

O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, e o alcalde Xoán Xesús Carril firmaron esta mañá o contrato de cesión do uso deste inmoble, que pasará a ser xestionado pola corporación municipal sen ningún tipo de custe, aínda que si deberá encargarse de contratar e costear a contratación do persoal necesario para o seu mantemento e atención.

Este acordo terá validez por un prazo de catro anos e será prorrogable por un período equivalente ao seu remate “sempre que medie acordo expreso das partes”, informou a Xunta nun comunicado remitido aos medios.

A antiga Casa de Correos, e a súa horta anexa, áchase na Rúa Dores, número 3; un espazo que linda coa capela da Madanela e co albergue de peregrinos do Xacobeo. A partir de agora, este inmoble poderá albergar actividades culturais relacionadas co Camiño de Santiago, das que se agarda que poidan poñer en valor o seu patrimonio material e inmaterial, ademais de axudar a entender a realidade da peregrinación.