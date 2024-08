Figuras de primeiro nivel no festival internacional JazzNoia

A música é a gran protagonista neste mes de agosto en Noia. Esta fin de semana chega o Noia Harp Fest, coa arpa como protagonista, e os días 16 e 17 de agosto a Praza da Constitución será escenario da quince edición do festival internacional JazzNoia, que xuntará a figuras de primeiro nivel.

O venres 16, a partir das 21.30 horas, subirán ao escenario Josemi Carmona para deleitar ao público co seu flamenco jazz e Alfonso Medela cun repertorio de jazz crooner. O sábado 17, a xornada comezará cunha master class de improvisación e rudimentos a cargo de Gileno Santana. A cita é ás 13.00 horas no Teatro Coliseo Noela.

Pola noite, a partir das 21.30 horas, chegarán os concertos do trompetista Gileno Santana e Kin García Trío, que renderán unha homenaxe a Mile Davis "Kind of blue". Pechará o festival Freedonia cunha mestura de soul e jazz.

O edil de Cultura, José Perez, destacou na presentación que "este festival ten xa un público moi consolidado, que ten marcado nos seus calendarios as datas desta cita musical, ao igual que ocorre coa de arpa". Subliñou ademais que "é algo que non se pode ver noutros sitios e iso fai de Noia un lugar diferente". Agradeceu ademáis ao artista Veiras Manteiga o deseño, un ano máis, do cartel.

Kin García, director do JazzNoia, destacou o alto nivel dos artistas que se darán neste nova edición do festival e dixo botar en falta un maior apoio doutras administracións públicas.