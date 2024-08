Mar de Fábula alerta da existencia dun vertedeiro no coído de Merexo

Alertados por un practicante de pesca submarina e un dos xerentes do Cámping Lago-Mar, 42 voluntarios e voluntarias (moitos deles nenos) mobilizados por Mar de Fábula acudiron a limpar un pequeno coído de Merexo, en Muxía. “Retiramos todo o que poidemos, 23 sacos de residuos, pero as nosas mans e actitude non son suficientes para eliminar un auténtico vertedeiro”, afirma Virginia Barros, presidenta do colectivo ambiental. Por iso, lanza un “berro de auxilio” ás administracións para que se fagan cargo da limpeza, xa que, sinala, “precísase de maquinaria pesada para sanear o lugar, no que atopamos dende pezas de motores ata anacos de tractores e baterías....”.

Barros asegura que se trata dun “vertedeiro enquistado no tempo xusto á beira do mar” e lembra que “estamos no século XXI e estes depósitos espontáneos están totalmente prohibidos”. Para quitar “o mal sabor de boca”, de regreso ao camping os voluntarios desfrutaron dun obradoiro artístico de RetoqueRetro e un concerto da Ukestra do Medio.