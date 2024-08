O alcalde de Ames pide reunirse con Rueda para avanzar en “proxectos vitais” no concello

O alcalde de Ames, Blas García, fixo pública onte a solicitude trasladada ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para manter unha reunión na que ambas as dúas administracións poidan abordar “proxectos vitais” para o futuro deste municipio.

De acordo co exposto por García, este mandato -que se prolongará ata maio de 2027- resulta “clave” para o devir do concello, xa que están por decidirse temas fundamentais a curto, medio e longo prazo. “Ames necesita á Xunta de Galicia, pero a Xunta tamén necesita que Ames manteña o impulso que fai que sexa o único concello de Galicia con saldo vexetativo positivo e ca media de idade máis baixa de entre todos os concellos galegos”, apuntou o rexedor na súa mensaxe.

Segundo o alcalde, este concello é un “referente en Galicia”, non só en canto a dinámicas demográficas, senón tamén “a nivel de calidade de vida da veciñanza e de oferta de servizos públicos”; polo que concluíu que “o modelo de Ames funciona e é exportable a outros municipios”.

Para continuar nesta senda, considerou preciso tratar directamente co presidente galego asuntos coma o enlace do polígono do Novo Milladoiro coa autovía AG-56, a reforma do mercado de abastos, a ampliación da depuradora de Sisalde, o polígono industrial de Bertamiráns ou as políticas de vivenda a desenvolver nos próximos anos.

Entrando en detalle, sobre o enlace do polígono do Novo Milladoiro, García comentou que o concello está estudando “varias opcións”, que van dende habilitar unha conexión directa dende a rotonda da estrada N-550 no límite con Santiago de Compostela ata a apertura dun novo enlace dende a Rocha ou Pardiñas. Así mesmo, como alternativa, propuxo a apertura dunha conexión dende a propia AG-56 á altura da Rocha para conectar co polígono.

O rexedor amesán indicou que existe un estudo técnico que foi encargado no ano 2021 tras unha reunión concertada co anterior presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e pediulle a Rueda que “cumpra con esta responsabilidade herdada” despois do compromiso expresado polo anterior mandatario autonómico. Este polígono, agregou, resulta “vital” para as aspiracións económicas do concello e resulta imperativo mellorar as súas conexións.

En canto ao mercado de abastos municipal, o alcalde sinalou que está previsto que se constrúa na Casa de Barbazán, en Bertamiráns, e que integre un total de doce postos comerciais. Ademais, prevese unha reordenación do aparcamento para que se poidan organizar eventos nos exteriores do recinto. Está obra levarase a cabo coa colaboración da Deputación de A Coruña, que aportará uns 700.000 euros. Non obstante, García opinou que “a Xunta de Galicia non pode quedar á marxe” dunha actuacións tan trascendental para o comercio no concello.

Sobre a depuradora, Blas García afirmou que se trata “doutro compromiso herdado” e lembrou que o Executivo galego prometeu redactar o proxecto para a ampliación da mesma, dado que, na actualidade, “está amplamente sobrepasada en capacidade”. A instalación dá servizo á veciñanza de Ames e do concello veciño de Brión cunha sobrecarga estimada de arredor de 14.000 usuarios.

No relacionado co polígono de Bertamiráns, aprezou que tamén é outra cuestión xa falada ca Xunta e que se contempla unha extensión no plan xeral de ordenación municipal duns 50.000 metros cadrados. Porén, preténdese elevar a mesma ata os 200.000 metros cadrados de superficie, dado que xa “varias empresas solicitaron información sobre a dispoñibilidade do terreo e os prazos para a construcción desa área empresarial”.

Xa por último, no relativo as políticas de vivenda, García xulgou que está a ser a “peza central” do seu mandato -o goberno municipal vén de acordar cunha entidade bancaria a cesión de 68 vivendas baleiras para alugueiro social- e observou que tamén se está a colaborar co Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), organismo dependente da Xunta de galicia, para a creación de máis de duascentas vivendas de protección pública na contorna do Milladoiro.