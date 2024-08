Rianxo Gaming promove os valores culturais e educativos dos videoxogos

O Campo de Arriba da capital rianxeira acolle o vindeiro sábado, día 10, Rianxo Gaming, o evento anual dedicado ao mundo dos videoxogos que promove o seu valor cultural e educativo, e que foi presentado este luns nun acto presidido polo alcalde, Julián Bustelo. Cun formato de feira, inclúe unha ampla variedade de actividades: charlas, obradoiros, competicións de eSports, retro-gaming, realidade virtual, tendas e música en directo.

No apartado de divulgación educativa, este ano haberá dúas charlas orientadas á mocidade e ás familias. Mulleres gamers, retos e desafíos é unha mesa redonda para coñecer a perspectiva das mulleres na industria do gaming, da man dalgunhas das súas protagonistas, gamers e influencers, que falarán sobre as súas propias experiencias. A cita é ás 13.00 horas e participarán Fatisuki, creadora de contido, e Noemi, xogadora de Valorant.

Pola súa banda, Familia, eu quero ser youtuber vai dirixida ás familias para axudar a coñecer as oportunidades laborais que xorden da creación de contidos para as redes sociais, pero tamén dos riscos que van asociados a este tipo de actividades. Exercerá como relator Hugo Botana, responsable de Educación Lúa Gaming. A cita é ás doce do mediodía.

O evento está promovido polo Concello de Rianxo e a produción técnica é de Lúa Gaming, a empresa galega de eSports e eventos. Participarán o Museo do Videoxogo, A Vella Escola Cultura Urbana, a Escola de Música de Rianxo, e no apartado audiovisual, coa realización, Volvemos a Primera Producciones. Ademais, colaboran A Túa Xanela, ROT SL, Mínimo Eventos, Creade Impresión Dixital, BEEP Rianxo, Librería Xacobiño, Librería Cándido, Kiosco José Ramón, Rent Galicia Inmobiliaria e Asociación A Moreniña.

Unha proposta que está enmarcada na programación cultural de verán do Concello de Rianxo, que esta semana ten tamén outras citas. Así, o xoves, día 8 a partir das 19.00 horas na Praza de Castelao, impartiranse obradoiros de cultura urbana, rap, estampado de camisetas e breaking. Un acción formativa que complementa o espectáculo Ópera Break’s, enmarcado no programa Falaredes, que comezará ás 21.30 horas. Tratáse dunha actaución que mestura ópera, breakdance, beatbox e Dj nunha única función de gran calidade artística que brota da conexión da soprano Esperanza Mara e os artistas do colectivo Vella Escola.

Contan unha historia a través da expresión musical e corporal, e rompen as barreiras do clásico e do urbano, fusionándose nun espectáculo multidisciplinar onde o inimaxinable pode suceder.

E no Parque Galicia, á mesma hora, terá lugar un novo encontro do ciclo Noites astronómicas 2024.

O venres, día 9, o Mago Teto presentará o seu espectáculo de maxia e rock and roll Rock and Magic. Unha actuación que forma parte da Rede Cultural de Galicia, e que dará comezo ás 21.00 horas.

Festa da Carballeira de Asados

Ese mesmo día celebrarase a Festa da Carballeira en Asados, organizada pola Comisión San Pedro de Vilas, e o sábado terá lugar a III Festa Gastronómica na Veliña de Leiro.