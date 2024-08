Sete negocios turísticos de Costa da Morte reciben 165.000 euros para dixitalización e modernización

A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, visitou o restaurante Insua, de Cee, para informar da resolución da convocatoria de axudas de 3,5 millóns de euros que sufragan as actuacións de accesibilidade, dixitalización ou modernización que fagan os establecementos turísticos galegos, tanto de aloxamento como de restauración.

Unhas subvencións das que se benefician este ano un total de 145 establecementos turísticos en Galicia. O restaurante ceense recibiu un apoio de máis de 16.000 euros para actuacións de renovación e modernización das súas instalacións.

A delegada puxo en valor o presente e o potencial do sector turístico en Galicia, que neste 2024 xa está superando as cifras de peregrinos, viaxeiros e de ocupación hoteleira rexistradas a estas alturas do ano pasado. Neste censo, apuntou que estes apoios aos aloxamentos e restaurantes son unha medida máis da Xunta para potenciar un sector estratéxico para Galicia.

As subvencións convocadas por Turismo de Galicia concedéronse en réxime de concorrencia competitiva e foron beneficiarios na comarca de Bergantiños-Costa da Morte 4 aloxamentos de Cee, Fisterra, Muxía e Carballo, e 3 restaurantes da Laracha, Fisterra e Cee que, en total, recibirán máis de 165.000 euros. En Galicia estes apoios chegarán a 46 restaurantes e 99 establecementos de aloxamento. Na provincia da Coruña benefícianse 21 aloxamentos e 23 restaurantes.

Belén do Campo explicou que “esta liña de axudas enmárcase no traballo da Xunta para apoiar ao sector turístico na mellora e actualización dos seus establecementos e afondar así na calidade do destino. Entre os proxectos presentados sufráganse, entre outras actuacións, as que estean destinadas a mellorar as condicións de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas”. Tamén obras que melloren as instalacións para obter certificacións de calidade, en especial o Q de Calidade Turística, ou actuacións para mellora da clasificación do establecemento e a implementación de medidas de aforro e eficiencia enerxética.