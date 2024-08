Bertamiráns baila pola Peregrina

Bertamiráns da comezo ás festas da Peregrina hoxe, mércores 7 de agosto, da man da orquestra París de Noia e maila discoteca móbil CDC. É o punto final dun festexos que arrincaron coas festas da Madalena do Milladoiro, que foron do 2 ao 6 de agosto.

A París de Noia é unha das orquestras máis queridas polo público galego. A súa xira Welcome to the party pasará por Bertamiráns para facer bailar a todo o mundo.

O xoves 8 será a quenda da orquestra Los Satélites, cun repertorio que animará tanto a nenos como a maiores. Creada en 1938 na Coruña, é tamén unha das agrupacións musicais máis recoñecidas e esperadas nestas verbenas.

De seguido, o venres 9 de agosto, chegarán Guadi Galego, que actuará no parque do Ameneiral, así como grupo La Banda de Ayer e a discoteca móbil Impacto, que estarán no campo da festa.

Guadi Galego xira para celebrar os 25 anos da súa trayectoria. Roibén é o seu último traballo, pero tamén canta temas dun pasado que adora. Pola súa parte, La Banda de Ayer fará un percorrido pola música pop e rock dos anos 80, 90 e 2000.

Para o sábado 10 de agosto está prevista a actuación da Requinta da Amaía e a Coral Lojo Batalla xunto con Los Coleguitas e a discoteca móbil Fabrik.

As festas da Peregrina rematarán o domingo 11 coas actuacións de Airiños do Paseo de Colón, da Banda de Música de Lousame e de Tania Veiras, coñecida tamén por ser reporteira na Televisión de Galicia.

Ademais, os días 7, 8 e 9 haberá pasarrúas a cargo das charangas A Santa Compaña, Os Celtas e a BBB de Ourense.