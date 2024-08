Fumigan el mayor parque infantil de Boiro tras detectar un foco de pulgas

Usuarios del parque infantil de la Plaza de Galicia, en Boiro, alertaron este martes al Concello de la existencia de pulgas en la instalación infantil, la mayor del municipio. La administración local clausuró de inmediato el parque y contrató a una empresa de fumigación, que ya realizó los pertinentes trabajos este miércoles.

El parque se reabrirá al público este jueves, una vez transcurrido el preceptivo plazo de 24 horas tras la fumigación.

Por el momento se desconoce el origen de esta incidencia sanitaria, a la que el alcalde, José Ramón Romero, restó importancia señalando que "este tipo de actuaciones son en cierto modo rutinarias a lo largo del año en cualquier municipio, especialmente en verano, y no solo para fumigar focos de pulgas, sino también de ratas, cucarachas, etc. Lo importante es actuar y hacerlo de inmediato, como se hizo en este caso, activando el protocolo tras tener conocimiento de su existencia. La empresa realizó los trabajos de comprobación y a continuación fumigó el recinto. Lo problemático hubiese sido no detectar el problema y no actuar o tardar en hacerlo".