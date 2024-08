Guadi Galego presentará este venres "Síntese horizonte" en Bertamiráns

A cantante e música cedeirense Guadi Galego presentará este venres día 9 en Bertamiráns o seu novo espectáculo, Síntese horizonte, no que amosa todo o aprendido e desaprendido ao longo da súa xa extensa traxectoria musical.

Será a partir das 22:00 horas no parque do Ameneiral da vila amesá. Este concerto, que se enmarcará no programa das festas da Peregrina, será de entrada libre e gratuíta, ao ser financiado pola Rede Cultural da Deputación da Coruña.

Este novo espectáculo foi concibido expresamente para ser representado ao vivo e supón unha aposta da artista por evolucionar o seu son.

Síntese horizonte preséntase en formato banda e cunha coidada iluminación e posta en escena. Guadi Galego comezou a súa andadura musical como parte de Berrogüeto -tanto na voz como de instrumentista- e foi desenvolvendo proxectos en solitario co paso dos anos.

A Banda de Nash

Así mesmo, o programa Seráns de Ames chega hoxe por primeira vez á parroquia de Agrón. O campo da festa acollerá o concerto do grupo de versións A Banda de Nash, a partir das 20.00 horas.