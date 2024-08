En marcha as obras de mellora na AC-550 en Outes

A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, xunto a directora territorial da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, Mª Begoña Freire, supervisou este martes as obras de mellora do firme na estrada AC-550, ao seu paso polo concello de Outes. O obxectivo é rehabilitar a capa de rodaxe desta estrada autonómica, no tramo comprendido entre os puntos quilométricos 60+200 e 68+000, no municipio de Outes.

Para desenvolver estes traballos será necesario o corte de carril no punto no que se estea a intervir, dando tráfico alternativo polo outro carril. As obras terán unha duración de sete días.

Esta intervención forma parte do contrato de acondicionamento do firme en 7 estradas de titularidade autonómicas ao seu paso por 10 concellos da provincia, cun investimento de máis de 3,6 M€. Nun prazo de 6 meses, acometerase a mellora da capa de rodaxe das estradas AC-300, AC-303, AC-406, AC-432, AC-546, AC-550 e AC-552, que discorren polos concellos da Baña, Brión, Negreira, Vimianzo, Padrón, Ribeira, Rois, Santa Comba, Val do Dubra e Outes.

Esta semana comezaron as bras de mellora do pavimento na estrada AC-303, en Ribeira. O obxectivo é garantir a seguridade viaria aos usuarios.