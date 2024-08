O pleno de Rois aproba crear unha comunidade enerxética para fomentar o uso de renovables

O pleno municipal do Concello de Rois aprobou este mércores a constitución dunha comunidade enerxética local co obxectivo de promover a produción e o consumo de enerxía renovable por parte da veciñanza, de pequenas empresas instaladas no municipio e da propia administración local.

Este acordo, que saíu adiante cos votos a favor do equipo de goberno do PP e a abstención das forzas da oposición -disconformes co procedemento escollido para a creación desta entidade-, estipula, polo tanto, a creación desta asociación sen ánimo de lucro pensada para “contribuír á sustentabilidade enerxética” deste concello coruñés. Segundo o texto aprobado, tamén se promoverán e se fomentarán estratexias para reducir as emisións con efecto invernadoiro xeradas neste municipio, así como para aumentar a produción de enerxías limpas para autoconsumo.

As persoas e entidades interesadas en formar parte desta comunidade, segundo indicaron dende o Concello, “deberán solicitalo á xunta directiva da asociación, que estará composta por un mínimo de tres persoas e un máximo de doce” unha vez finalice o proceso constitutivo.

O alcalde de Rois, Ramón Tojo, declarou que esta é unha iniciativa que “será boa para a veciñanza” e agregou que se esforzarán “por cumprir os prazos para obter a subvención” outorgada pola súa creación.

Actualización de prezos

A reunión do pleno de onte tamén serviu para a actualización das tarifas dos servizos deportivos, socioculturais e de conciliación prestados polo Concello.

Esta medida foi aprobada cos votos a favor dos grupos de PP e PSOE e coa única abstención dos representantes do BNG. Unha vez entre en vigor, suporá a actualización duns prezos que se mantiñan sen alterar dende 2012 malia o notable incremento no número de actividades ofertadas e de usuarios inscritos.

Por último, o pleno de Rois deu luz verde, sen ningún voto en contra, a que se destinen 214.505 euros do Plan Único adicional da Deputación da Coruña a financiar gasto corrente, e outros 165.392 euros a executar obras incluídas no plan complementario.