A Xunta inviste 350.000 euros en obras de eficiencia enerxética en seis municipios do cinturón compostelán

O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, achegouse este mércores ata o pavillón do Forte, en Boqueixón, para supervisar de primeira man o proxecto de obras de mellora da eficiencia enerxética que se prevé levar a cabo neste inmoble cos fondos aportados pola Xunta de Galicia. O Executivo galego financia esta actuación, na que se contempla a substitución do revestimento da fachada, o seu pintado e a instalación dunha bomba de calor, cunha contía próxima aos 60.000 euros.

Este importe procede do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local e encádrase nunha liña de axudas cun orzamento aproximado de cinco millóns de euros para este tipo de obras en case un cento de municipios de menos de 15.000 habitantes de toda Galicia.

Na área de Compostela, concretamente, a Xunta financia traballos que se levarán a cabo en seis concellos diferentes: Boqueixón, Frades, Ordes, Oroso, Padrón e Boimorto. O valor total destas actuacións ascende a unha cifra cercana aos 350.000 euros, según Diego Calvo.

Varias delas céntranse na renovación da iluminación deportiva dos campos de fútbol de titularidade municipal (Boimorto e Frades), aínda que a maioría consisten na renovación das luminarias ou mellora da eficiencia doutras instalacións deportivas (Boqueixón, Ordes, Oroso e Padrón).

No caso de Boqueixón, dende a Xunta indican que o ano pasado xa se dispuxo doutra liña de axudas duns 65.000 € para mellorar a iluminación deste pavillón do Forte. Respecto do concello, apuntan que, nos últimos anos, ten recibido máis de 682.200 € a través de distintas liñas de apoio no eido local. Así pois, este ano foi tamén un dos 185 municipios beneficiarios da orde de axudas de millón e medio de euros coa que o Goberno galego colaborou cos gastos de contratación de persoal de socorrismo durante os meses de verán.

Durante a visita, Diego Calvo trasladou que o investimento global da Xunta de Galicia nos concellos supera este ano os 602 millóns de euros, dos cales 152 están directamente relacionados co Fondo de Cooperación Local. Deles, 112 forman parte do fondo base e os 39,3 restantes do fondo adicional do que se deriva a mencionada liña de axudas.

Pola súa parte, o alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, sinalou que máis de douscentos veciños participaron en actividades físicas e deportivas para adultos promovidas polo Concello, das que a maioría foron organizadas no propio pavillón do Forte.

A cifra supón un “aumento significativo” respecto do rexistrado noutros anos, polo que valorou que a reforma que se vai emprender lle vaia permitir ao Concello aforrar parte do gasto que supoñen estas actividades ao mellorar considerablemente a eficiencia enerxética do edificio