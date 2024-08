Os grupos de desenvolvemento rural disporán de 17 millóns de euros para funcionar ata 2027

O Pazo de Sergude, en Boqueixón, acolleu onte o acto de sinatura dos convenios que sufragan os gastos de funcionamento dos 24 grupos de desenvolvemento rural (GDR) operativos en Galicia ata o ano 2027. Ata esa data, o goberno galego destinará máis de 17 millóns de euros a esta fin, un montante que tamén inclúe as actuacións para a animación destes grupos e os seus proxectos de cooperación e formación.

A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, presidiu este acto de sinatura, no cal tomaron parte representantes destes grupos, supramunicipais e intercomarcais, procedentes de toda Galicia. A constitución destas entidades, sen ánimo de lucro, enmárcase dentro do programa Leader para o reparto de fondos europeos, que obriga a que unha parte deles sexan xestionados por actores locais, os cales se encargan da posta en marcha das estratexias, tomas de decisións e asignacións de recursos correspondentes. Na actualidade, existen máis de 2.800 grupos de Acción Rural deste estilo repartidos por toda a Unión Europea.

Só na contorna da capital galega, existen diferentes GDR coma o de Terras de Compostela, o da área Ulla Tambre Mandeo, o de Pontevedra Norte (que agrupa concellos da área do Deza e fronteirizos ca provincia da Coruña) ou o da Comarca de Ordes. Cada un deles desenvolve no territorio baixo a súa responsabilidade diferentes actuacións, vencelladas en moitas ocasións a promoción dos servizos públicos, o benestar dos veciños, o coidado do medio ambiente ou o fomento das iniciativas empresariais. Por exemplo, o grupo Ulla Tambre Mandeo prevé dedicar boa parte dos 2,5 millóns de orzamento que terá a actividades relacionadas ca mocidade entre 12 e 25 anos.

De acordo co exposto pola Xunta, o principio fundamental deste programa Leader é que as melloras realizadas vaian de “abaixo cara arriba” e involucren directamente ás persoas afectadas polas actuacións que estes fondos permiten. De igual xeito, dende a administración autonómica salientaron que o orzamento total destes programas ascende aos 56,9 millóns de euros, posto que existe unha partida adicional de 39,3 millóns destinada a desenvolvemento das operacións a terceiros.

Esta é a primeira vez que se asina o convenio para sufragar os gastos dos GDR ao abeiro do novo plan estratéxico da nova convocatoria da Política Agraria Común (PAC) 2023-2027. Ao longo de anteriores edicións do programa Leader téñense aprobado ata 1.495 proxectos diferentes, os cales permitiron a creación de 933 novos postos de traballo a consolidación doutros 3.256.

Durante o acto de sinatura, a conselleira do Medio Rural quixo destacar a “labor fundamental” dos GDR polo moito que contribúen a dinamizar e a fomentar o emprego no medio rural, no que son -asegurou- “axentes claves”. Así mesmo, valorou a súa aportación ao sector primario e a outros axentes de progreso do medio rural coma os servizos sociais, o turismo, o comercio ou o medio ambiente. Todo isto, recalcou Gómez, partindo dunha “dinámica de traballo participativa” e na que se teñen en conta “as opinións da cidadanía”.

Da mesma forma, incidiu en que axudan a conseguir a perseguida “remuda xeracional” no agro e no rural galegos, un eido no que a propia Xunta está a traballar coa elaboración dun plan específico “amplo e cunha perspectiva transversal”, que se baseará na formación, na sensibilización e en favorecer a incorporación a estes postos.