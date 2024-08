A larachesa Iria Barreira, de 15 anos, campioa xuvenil de España de salvamento sprint

O alcalde da Laracha, José Manuel López, e a concelleira de Deportes, Patricia Bello, recibiron no Concello a Iria Barreiro Matos, larachesa de 15 anos que vén de proclamarse campioa de España na proba de salvamento sprint en categoría xuvenil nos campionatos nacionais de verán disputados na praia de Gurugú, en Benicarló (Castellón).

Iria Barreiro compite co Club de Salvamento Acuático Laracha (SAL) desde os nove anos de idade. Durante a temporada de inverno adestra na piscina municipal da Laracha e no verán, na praia de Caión e tamén no lago das Encrobas de Cerceda. En época de competición realiza sesións de adestramento seis días á semana. No mes de agosto está a tomarse un merecido descanso.

No campionato celebrado en Castellón, ademais do primeiro posto en sprint, foi sétima clasificada nacional en bandeiras, mesma proba na que acadou un terceiro posto nos campionatos galegos que tiveron lugar en Dumbría.

O alcalde e a concelleira fixéronlle entrega dun detalle institucional en recoñecemento aos resultados obtidos que “puxeron á Laracha no máis alto do salvamento e socorrismo a nivel estatal”, pero tamén ao esforzo e traballo diario que está detrás deles, animándoa a continuar adestrando e competindo coa mesma ilusión.